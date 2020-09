VIDEO | Regionali Campania, Caldoro lancia sei azioni per ‘Napoli Capitale’

NAPOLI – Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro lancia le sei azioni per “Napoli Capitale”. “Proponiamo una grande Napoli, la capitale del Mezzogiorno, una citta’ che si espande nel Mediterraneo. Serve una grande idea – ha spiegato Caldoro in conferenza stampa – servono progetti per la logistica, i beni culturali e il centro storico. Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle periferie”. Due gli asset su cui si concentra la proposta del centrodestra: la realizzazione di un nuovo grande policlinico a Scampia e una EST Valley a misura di giovani nella periferia orientale.

“Il progetto Napoli 2030 – questa la proposta del centrodestra – vuole ridisegnare la grande area metropolitana partendo dalla necessita’ di contrastare la pesante crisi economica e demografica, con i relativi impatti occupazionali. L’obiettivo e’ migliorare le condizioni di vita della citta’ attraverso opere di rigenerazione urbana, seguendo gli esempi di altre grandi capitali europee”. La filosofia di intervento sara’ quella dei “Grandi Progetti” come la depurazione dei Regi Lagni, il Centro Storico Unesco, la Bandiera blu Litorale Domitio, la banda larga, il centro fieristico, il Porto di Napoli, Napoli est e altri. In particolare, il primo intervento riguarda la rigenerazione urbana e il risanamento delle periferie che coinvolgera’ tutta la fascia esterna della citta‘: Ponticelli/Barra, Miano/Secondigliano/San Pietro, Chiaiano/Piscinola/Scampia, Pianura/Soccavo. La seconda azione e’ “Napoli citta’ del mare”: riconversione dalla zona est fino al retroporto e al centro storico. Ancora, l’idea di una “Napoli citta’ dei giovani” nella EST Valley. La proposta e’ quella di realizzare un grande piano urbanistico regionale per la riconversione degli spazi dismessi. Ancora, tasse e burocrazia zero per chi investe nella creativita’, fibra libera e smart city, cambio di destinazione d’uso degli immobili per offrire una casa a tanti giovani napoletani, un’area di entertainment sul litorale a partire da Pietrarsa. La quarta azione e’ “Napoli capitale della Cultura” con un progetto simile a quello messo in campo a Marsiglia. Previsto il potenziamento delle filiere produttive “cultural based” (cinema, musica e sport) e delle strutture ricettive. Quest’azione verra’ svolta anche con il coinvolgimento del sistema scolastico regionale. Infine, 3 miliardi di investimenti per le infrastrutture che si aggiungono alle risorse gia’ disponibili dal quadro nazionale (1,5 miliardi) e l’azione simbolo: un nuovo policlinico a Scampia. Si prevede la localizzazione di un moderno complesso ospedaliero nell’area delle Vele che si origina a partire dal trasferimento delle strutture attualmente ospitate dal polo di Cappella Cangiani. Un programma che consentirebbe di “ridurre il carico ospedaliero della zona collinare e, al contempo, di dotare di un moderno policlinico l’area Nord di Napoli”