Omicidio Maria Paola, su uno striscione foto e dedica d’amore di Ciro

NAPOLI – “Vola in alto piu’ forte che puoi angelo nostro… sarai sempre nei nostri cuori“. Cosi’ recita un grande striscione posto all’esterno della parrocchia San Paolo Apostolo del Parco Verde di Caivano (Napoli) dove alle 16:30 ci saranno i funerali di Maria Paola Gaglione. La ragazza e’ morta in un incidente stradale dopo che il fratello Michele aveva rincorso la moto su cui viaggiavano Paola e Ciro, il suo fidanzato transessuale. Sul manifesto funebre della giovane compare anche il fratello Michele a dare “il triste annuncio” del decesso della sorella. Il 30enne di Caivano e’ in carcere accusato di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi per aver agito in quanto contrario alla relazione tra Paola e Ciro. Il fidanzato della ragazza di Caivano ha firmato un altro striscione che compare fuori alla chiesa dove si celebreranno i funerali di Paola. “Correvamo soltanto verso la nostra liberta’ – si legge sul cartellone – o almeno credevamo di farlo. Verso la nostra piccola ma grande felicita’… ovunque sarai il mio cuore sara’ li’ con te. Ti amero’ oltre le nuvole. Dal tuo grande amore Ciro”. Sul carrello sono presenti anche numerose foto delle coppia e la scritta “Ciro e Paola × sempre” incisa dentro un cuore rosso disegnato sullo striscione bianco.

