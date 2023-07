VIDEO | Pitone birmano di sei metri nascosto nell’erba: la cattura è impressionante

ROMA – Si muoveva nascosto nell’erba un esemplare di quasi sei metri di pitone birmano, catturato in Florida. L’esemplare, il più grande di sempre, è stato catturato dal 22enne Jake Waleri, che con un grande coraggio lo ha catturato a mani nude. Il tutto è documentato in un video che mostra l’animale con la bocca aperta e i denti ben in vista pronti a mordere.

La cattura è avvenuta nella Riserva nazionale di Big Cypress durante una caccia nata per arginare il diffondersi di questi animali ritenuti invasivi.

😱Jake Waleri, cazador de Florida, forcejea contra una pitón de 56,6 kilos



🐍Es la pitón más grande de Florida hasta el momento,



Se trata de la captura récord que ya está verificada por Conservancy of Southwest Florida pic.twitter.com/KczOeOmk6B — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 15, 2023