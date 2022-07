Vasto incendio nei boschi di Bibione

TRIESTE – Un vasto incendio è divampato nella zona boschiva di Bibione (Venezia), causando elevate colonne di fumo spinte dal vento anche verso il Friuli Venezia Giulia. “I primissimi dati rilevati dall’Arpa Fvg sulla foce del Tagliamento, nella zona dell’imbarcadero di Lignano, indicano che il livello dei valori delle sostanze inquinanti rilevati nell’aria è sotto la soglia di attenzione. Non sussistono quindi motivi d’allarme per i residenti e i turisti di Lignano”. Lo fa sapere in una nota l’assessore alla Difesa dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, riferendo del monitoraggio sulla qualità dell’aria dell’Arpa a Lignano Sabbiadoro (Udine).

“Per sicurezza, la squadra tecnica inviata dall’Agenzia rimarrà in zona e continuerà a monitorare l’evoluzione della qualità dell’aria nei pressi dell’incendio”, conclude Scoccimarro.

