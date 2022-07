Bimbo tolto alla mamma nel Lodigiano, i legali del papà: “Decisione necessaria, comunità indicata da ctu”

ROMA – È doveroso replicare perché quello che abbiamo letto è la fonte della signora e contiene secondo noi informazioni errate. Si è arrivati a questa modalità di esecuzione del provvedimento del Tribunale perché è mancata una collaborazione da parte della signora in questi cinque anni. Il Tribunale le ha dato tantissime possibilità e non è stato un provvedimento preso alla leggera e velocemente. Il collegio è stato composto da 3 donne, il presidente ha figli, il Pm è una donna, il curatore e la CTU sono donne. Questa valutazione è stata fatta perché è mancata completamente qualsiasi collaborazione da parte della mamma e sul clamore del prelevamento forzoso bisogna non andare a vedere solo il finale, ma il presupposto che è la tutela del minore”. Inizia così la replica che i legali del padre del bimbo prelevato forzosamente nel comune del lodigiano, Stefania Ugolotti e Claudio Pini, hanno rilasciato alla Dire come ad altre testate che avevano dato spazio al racconto shock della mamma Deborah sul prelevamento forzoso del piccolo Gabriele.

“Sono stati tentati incontri con i servizi sociali, con gli educatori, presso centri ma la signora ha sempre creato nel bambino astio nei confronti del papà e ha fatto in modo che non collaborasse mai. Il padre non è mai riuscito a prendere un gelato da solo con suo figlio o una pizza, o un cinema o una passeggiata”, proseguono gli avvocati nella loro replica. “La signora aveva denunciato per maltrattamenti il nostro assistito che è stato assolto perché il fatto non sussiste”, aggiungono ancora nella loro dichiarazione sottolineando che “il bambino fino a 4 anni ha vissuto serenamente con entrambi i genitori”. In merito all’ascolto del minore specificano: “Il Tribunale ha ascoltato il bambino, ma non è che se il bimbo dice di non voler vedere il padre allora non lo vede. La CTU- dichiarano- ha evidenziato come questo comportamento materno avrebbe fatto molto male al bambino e che se fosse rimasto in quell’ambiente questo avrebbe potuto dargli danni psicologici. Il Tribunale e i servizi sociali sono stati comprensibili, hanno dato gradualità, ma la madre non si è mai fatta scrupolo di collaborare e alla fine il Tribunale non può dire ‘abbiamo scherzato’ e un comportamento forte ed efficace va preso”.

Il papà ritiene che con questo prelevamento forzato e la chiusura in struttura recupererà il rapporto con suo figlio?

“Noi abbiamo chiesto la comunità solo successivamente, perché ci siamo adeguati alla richiesta della ctu, la quale ha sostenuto che- dichiarano gli avvocati- con il lavaggio del cervello fatto dalla mamma in 5 anni potevamo dimenticarci che il bimbo potesse frequentare il padre, dunque era necessario il percorso comunitario dove il bambino potesse essere ‘resettato’, ha usato questo termine, e re iniziare a poter stabilire un rapporto con entrambi i genitori”.



Come legali come leggete questa decisione del Tribunale alla luce dell’ordinanza della cassazione del 24 marzo u.s. che definisce il prelevamento forzoso dei minori per alienazione parentale fuori dallo stato di diritto?

“Il Giudice ha rigettato le istanze di ricusazione della ctu, formulata dagli avvocati precedenti della madre, in quanto per questi ultimi, la professionista non risultava tra i consulenti apertamente schierati contro la teoria dell’ ‘alienazione parentale’; tuttavia, la consulente ritiene che il caso non riguardi la fattispecie innanzi indicata ma che ‘il contesto di vita del minore, sperimentato nell’ambiente materno, non sembra garantire al piccolo sane prerogative di crescita’ e, quindi, la situazione risulta molto più grave: ‘Il minore sta sviluppando una pericolosa psicopatia derivante da una percezione del mondo esterno e da quello affettivo depauperata dalla loro reale pregnanza’. Ciò considerato, il prelevamento forzoso è stato eseguito nell’esclusivo interesse del minore, in modo che la permanenza temporanea in una struttura comunitaria: ‘permetta allo stesso di prendere le distanze dalla tossicità dell’ambiente dove fino ad oggi ha vissuto’ e ciò si è reso necessario ‘anche a fronte della difficile scardinabilità della rigidità struttura materna che senza adeguati supporti non riuscirà a divenire elemento critico verso se stessa ed evolutivo per il figlio”.

