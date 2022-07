Stranger Things, Will è gay e prova sentimenti per un altro personaggio

ROMA – Will Byers di Stranger Things è gay e prova dei sentimenti per un altro personaggio. A dirlo è l’attore che lo interpreta, Noah Schnapp, in una recente intervista a Variety.

LA SCENA RIVELATRICE

In una delle scene più emozionante delle ultime puntate, Will piange lasciando intendere qualcosa. Ha appena rassicurato l’amico di sempre Mike, tormentato dai dubbi sulla sua relazione con Undici. Ed è proprio per lui che prova qualcosa.

“È abbastanza chiaro che Will abbia dei sentimenti per Mike- dice- l’hanno tirato fuori intenzionalmente nelle ultime stagioni. Anche nella prima stagione l’hanno accennato e piano piano quel lato della storia è cresciuto”.

Come mai diventa chiaro e lampante solo ora? “Penso- aggiunge Noah- sia stato io a decidere di interpretare un personaggio che ama il suo migliore amico ma che lotta per sapere se sarà accettato o meno, che si sente un errore, come se non appartenesse a niente. Will si è sempre sentito così. Tutti i suoi amici hanno le ragazze e fanno parte di un club. Will non ha mai trovato nulla a cui appartenere”.

LA GELOSIA PER UNDICI

Con i nuovi sviluppi “Will a a che fare con un po’ di gelosia. Rivuole il suo migliore amico e vuole che (il loro rapporto, ndr) ritorni a com’era nella stagione 1, quando giocavano a D&D nel loro seminterrato ma Mike è andato oltre e si interessa solo di Undici adesso”.

La storia, però, non finisce qui: “Sono curioso di vedere dove i fratelli Duffers (i creatori, ndr) punteranno nella stagione 5 e come chiuderanno quella storyline”. E i fan della serie ora non possono che concordare.

