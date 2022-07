Lo studio La Commara & Partners vince il premio Best Practice Consulenza Tributaria

ROMA – Al Salone delle Fontane di Roma si sono svolti i Legalcommunity Italian Awards 2022. La cerimonia è stata l’occasione per celebrare le eccellenze del mercato legale italiano su tutto il territorio nazionale. Tra queste lo studio La Commara & Partners (Legale Tributario) si è aggiudicato il premio Best Practice Consulenza Tributaria.

Con un team multidisciplinare composto sia da avvocati che dottori commercialisti, lo studio è particolarmente attivo nella fiscalità delle imprese e delle persone fisiche come anche nella consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali. La quinta edizione dell’evento, organizzata da legalcommunity.it, ha visto il conferimento dei riconoscimenti alle eccellenze che nel corso dell’anno si sono distinte maggiormente per reputazione ed attività.

