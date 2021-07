Lunedì conferenza stampa di Differenza Donna sui prelievi coattivi di minori

ROMA – “Quello che sta accadendo in tema di prelievi coattivi di minori, strappati alle madri colpevoli solo di voler difendere i propri figli da compagni e mariti padri violenti, è inaccettabile. Siamo davanti a situazioni drammatiche di violazioni dei diritti umani e dei fondamentali diritti dei minori, destinatari di modalità coercitive e le madri, a loro volta, sono accusate di essere manipolatrici e alienanti e per questo annullate nella genitorialità. Riteniamo che quanto subiscono le madri insieme ai loro figli costituisca trattamento inumano e degradante e per questo alle 15.30 di lunedì 19 luglio, Differenza Donna Ong convoca una conferenza stampa per denunciare la portata delle violazioni in atto nei confronti delle donne e dei loro figli, a partire dal caso di Laura Massaro. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta FB sulla pagina di Differenza Donna Ong.