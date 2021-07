La giunta Ballico acquisisce l’Istituto Gesù Divino Operaio di Ciampino al patrimonio pubblico

ROMA – “Oggi finisce la vergogna! Il più grande complesso immobiliare di Ciampino, origine della sua storia urbana, 65.000 metri cubi su oltre tre ettari nel centro della città, era stato acquisito da un privato nel 2017 per l’esigua somma di 1.610.000 euro, mentre la vecchia Amministrazione restava misteriosamente a guardare in silenzio, rinunciando ad esercitare il diritto di prelazione. Con quest’atto, la Giunta Ballico intende curare il cuore malato di Ciampino. Oggi l’I.G.D.O. è ancora un luogo abbandonato al degrado igienico-sanitario, staticamente precario e teatro di attività illegali di ogni tipo, che hanno segnato la triste storia del centro mancato di Ciampino. La Giunta Ballico non vende sogni, li realizza, e non farà più sconti e regali di nessun tipo, e recupererà le centinaia di migliaia di euro di Imu mai pagata dai proprietari, forse per l’ennesima distrazione di chi doveva controllare”. Così in un comunicato il Comune di Ciampino.

