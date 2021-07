Piogge e inondazioni sull’Europa: in Germania 42 morti e 70 dispersi

ROMA – Piogge, inondazioni e nubifragi si sono abbattuti sull’Europa centrale, in particolare sulla Germania, dove le vittime del maltempo al momento sono almeno 42, con circa 70 dispersi. Danni estesi su tutta la parte occidentale del Paese, ma anche in alcune regioni di Belgio, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo. Sono 200mila le case senza elettricità, e molte famiglie si sono rifugiate sui tetti in attesa dei soccorsi. Le autorità federali hanno dichiarato lo stato di emergenza.

MERKEL: “SONO SCONVOLTA PER LA CATASTROFE”

“Sconvolta per la catastrofe”: così la cancelliera Angela Merkel dopo che decine di persone sono rimaste uccise per le inondazioni nelle regioni di Renania-Palatinato e di Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania. Le vittime, secondo i responsabili della polizia e dei soccorsi, sono almeno 42. Decine i dispersi. Del cordoglio di Merkel ha riferito con un tweet il portavoce della cancelliera, Steffen Seibert.

MATTARELLA: “L’ITALIA SI STRINGE NEL DOLORE ALL’AMICO POPOLO TEDESCO”

“Con profonda tristezza seguo le gravissime notizie che giungono in queste ore – in particolare – dal Nordreno-Westfalia e dalla Renania-Palatinato. L’Italia intera si stringe nel dolore all’amico popolo tedesco con sentimenti di partecipe cordoglio per questa catastrofe. Il nostro affettuoso pensiero e la nostra solidarietà vanno alle famiglie delle numerose vittime e dei dispersi. In questa luttuosa circostanza giungano a lei, signor Presidente e caro amico, le più sincere condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali“. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inviate al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.

DANTI (IV): “UNIONE EUROPEA E ITALIA FARANNO LORO PARTE”

“Tutta la mia vicinanza a chi è stato colpito dalle devastanti inondazioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. L’UE e l’Italia faranno la loro parte per aiutare chi si è visto portare via tutto dalla furia dell’acqua”. Così in un tweet l’europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti, capodelegazione a Bruxelles, che aggiunge “Le mie più commosse preghiere per i tanti, troppi, che hanno perso la vita”.

ROSATO (IV): “VICINANZA AL POPOLO TEDESCO, L’UE NON FACCIA MANCARE SOSTEGNO”

“Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate vittime dell’alluvione e del maltempo. La nostra vicinanza al governo e al popolo tedesco. L’UE non faccia mancare il proprio sostegno ai paesi colpiti”. Lo dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati e presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

TAJANI (FI): “EUROPA DELLA SOLIDARIETÀ PRONTA AD AIUTARE CHI HA PERSO TUTTO”

“Un pensiero a chi sta soffrendo a causa delle alluvioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il maltempo ha causato almeno 42 vittime e decine di dispersi solo in Germania. L’Europa della solidarietà è pronta ad aiutare chi ha perso tutto. L’Italia è con voi”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo