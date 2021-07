Embraco, salta la visita di Orlando a Torino: “Impegnato in Cdm”

ROMA – “Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, non potrà essere a Torino questo pomeriggio per partecipare alle iniziative in agenda perché impegnato con il Consiglio dei Ministri convocato alle 16.30. Si collegherà in videoconferenza al seminario organizzato dal Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane“. Lo rende noto l’ufficio stampa del Ministero del Lavoro.

Orlando era atteso a Torino a un’iniziativa elettorale del Pd a cui avevano preannunciato di partecipare i sindacati dell’azienda Embraco, con 400 licenziamenti che scatteranno dal 22 luglio.

