Agribusiness boosts luxury market in Brazil

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – In June, Brazilian agribusiness broke another record. There were $12.11 billion in exports, which represents an increase of 25% compared to the same period last year. The sector’s growth was directly reflected in the luxury consumption of countryside cities.

Until the month of May 2021, the country registered an increase of 7.2%, compared to 2020, in commerce in general, according to the Cielo Expanded Retail Index (ICVA). In agribusiness centers, the increase was 18%. Some items that gained prominence were executive jets, airplanes and “premium” cars, such as Audi, Mercedes, BMW and Land Rover.

The development of a layer of the population, linked to agribusiness, is also measured by the growth of “high-income” areas in banks. According to data from the Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities (Anbima), the “private” sector grew 32% between 2015 and 2020 in the Midwest of the country, while the national average remained at 11%

Retail in general and the service sector in producing regions also improved and, consequently, brought an impulse to local development, mainly with the generation of jobs.

However, this is another factor of social inequality in the country, which was aggravated by the pandemic. Labeled as “bipolar” by economists, Brazil’s economy is highlighted by agribusiness, but it faces serious difficulties in other sectors and reached the record mark of 14% of the unemployed population.

BRASILE. CON AGROBUSINESS CRESCE LUSSO IN CITTÀ DI AREE RURALI

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – In Brasile il settore dell’agrobusiness ha battuto l’ennesimo record: nel mese di giugno le esportazioni hanno fatto registrare un volume pari a 12,11 miliardi di dollari. Un dato, questo, che rappresenta un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. E la crescita del comparto si riflette direttamente nel consumo di prodotti di lusso nelle città delle regioni dell’interno, per lo più a trazione rurale.

Stando a dati aggiornati a maggio 2021 dall’Índice Cielo do Varejo Ampliado (Icva), il commercio di beni di lusso in Brasile ha fatto registrare un aumento del 7,2% a livello generale. Nei centri rurali, però, l’incremento rilevato è stato del 18%. Tra gli articoli che hanno aumentato di più le vendite ci sono jet business, aeromobili e auto di alto profilo, come Audi, Mercedes, Bmw e Land Rover.

Lo sviluppo di tutta una fascia di popolazione legata all’agrobusiness è stata anche riscontrata nella crescita delle aree ad “alto reddito” nelle banche locali. Secondo i dati dell’Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), il settore privato è cresciuto del 32% tra il 2015 e il 2020 nella regione del nord-est del Paese, mentre nel resto del Brasile la media è stata dell’11%.

La vendita al dettaglio e il settore dei servizi nelle regioni produttrici sono migliorati e, di conseguenza, hanno fatto da impulso allo sviluppo locale, principalmente creando posti di lavoro.

Questa tendenza costituisce però anche un’ulteriore fonte di disuguaglianza sociale in Brasile, che è stata inoltre peggiorata dalla pandemia di Covid-19. Definita “bipolare” dagli esperti, l’economia del Brasile fa osservare un comparto dell’agrobusiness in crescita ma al contempo affronta una serie di difficoltà in altri settori, confermate dalla soglia record di disoccupazione del 14 per cento.

AGRONEGÓCIO IMPULSIONA MERCADO DE LUXO NO BRASIL

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – No mês de junho, o agronegócio brasileiro bateu mais um recorde. Foram $12,11 bilhões em exportação, o que representa uma alta de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento do setor refletiu diretamente no consumo de luxo das cidades do interior, de perfil rural.

Até o mês de maio de 2021 o país registrou uma alta de 7,2%, em relação a 2020, no comércio em geral, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Já nos centros do agronegócio, a alta foi de 18%. Alguns itens que ganharam destaques foram jatos executivos, aviões e carros “premium”, como Audi, Mercedes, BMW e Land Rover.

O desenvolvimento de uma camada da população, ligada ao agronegócio, também é medida pelo crescimento das áreas de “alta renda” nos bancos. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o setor “private” cresceu 32% entre 2015 e 2020 no Centro-Oeste do país, enquanto a média nacional se manteve em 11%

O varejo em geral e o setor de serviços das regiões produtoras também melhoraram e, consequentemente, traz um impulso para o desenvolvimento local, principalmente com a geração de empregos.

Porém, esse é mais um fator de desigualdade social do país, que foi agravada pela pandemia. Apontada como “bipolar” por economistas, a economia do Brasil tem o agronegócio em destaque, mas enfrenta sérias dificuldades em outros setores e atingiu a marca recorde de 14% da população desempregada.