Dopo la promessa di Mancini, il sindaco di Lauria annuncia: “Ct della Nazionale qui a settembre”

POTENZA – “Sulla scorta della promessa fatta dal ct della nazionale stamane ho ufficialmente invitato Roberto Mancini per il prossimo settembre nella nostra cittadina. Lo attendiamo nuovamente avendo avuto il piacere e l’l’onore di averlo come testimonial d’eccezione per la prima festa dello sport 2019 organizzata dall’assessora Lucia Carlomagno che voglio ringraziare pubblicamente”. Così su Facebook il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, annuncia l’invito ufficiale a Roberto Mancini nella cittadina lucana di Lauria, già cara al ct per un evento che lo coinvolse nel 2019 e per l’amicizia che lo lega ai laurioti presenti nel suo staff.



L’invito arriva a seguito di un video risalente a un anno fa, ma diventato virale dopo la vittoria degli azzurri agli europei di calcio, in cui Mancini promette di andare a Lauria in caso di vittoria.

