Forza Italia sceglie il simbolo per sostenere Maresca alle elezioni comunali di Napoli

NAPOLI – Forza Italia ha individuato il simbolo con cui si presenterà alle elezioni a sostegno del candidato sindaco Catello Maresca. Si tratta di un cerchio azzurro con la dicitura “Progetto Maresca per Napoli” e all’interno il simbolo di Forza Italia con la scritta Berlusconi. Lo annunciano i coordinatori del partito in Campania e a Napoli Domenico De Siano e Fulvio Martusciello.

“Quello dell’impegno civico di Maresca per Napoli – spiegano – è un elemento importante della nostra campagna elettorale ed abbiamo ritenuto pertanto, di inserirlo nel simbolo accanto alla nostra storia e ai nostri valori”.