Affitti e lavoro in ‘soccorso’ a Milano, parlano i consiglieri

Sono queste le principali voci di spesa decise dal consiglio comunale di Milano (34 voti favorevoli e tre astenuti), che ha approvato un odg firmato da esponenti di maggioranza ed opposizione (Pd, Milano in Comune, Milano Progressista, M5s) che invita la giunta a disporre 12,9 milioni di euro (di cui 11,9 in spesa corrente e 1 in conto capitale) per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e sostenere la ripresa della citta’: risorse queste accumulate e residue nel cosiddetto fondo di mutuo soccorso comunale, lanciato dal sindaco Giuseppe Sala nei primi mesi della pandemia.

Sempre all’interno degli 1,47 milioni alla rete sportiva, 170.000 euro saranno destinati a coprire i canoni di concessione degli impianti sportivi di proprieta’ del Comune da inizio marzo a fine giugno. Risorse anche per il Tpl, con 700.000 euro in voucher mobilita’, per abbattere i costi delle corse in taxi per anziani, personale medico e sanitario, disabili, donne in orari serali e notturni.

Sul settore scolastico, 530.000 euro saranno destinati all’assistenza scolastica ai minori disabili, mentre 500.000 euro saranno usati per costituire un “Fondo Autunno”, stagione che portera’ come tutti gli anni, patologie da raffreddamento, influenzali e parainfluenzali.

Un milione di euro va a progetti di Startup innovative in ogni ambito della vita sociale, economica e culturale, capaci di offrire un contributo concreto alla strategia di adattamento “Milano 2020” elaborata dal Comune per sostenere il rilancio della citta’ dopo l’emergenza Covid-19.

“Siamo ben consapevoli che serviranno sforzi ancora maggiori e sui quali dovremo necessariamente coinvolgere il Governo”, sottolinea il capogruppo dem Filippo Barberis, ma questi interventi “segnano i primi passi nella giusta direzione. Milano deve tenere e riprendersi, anche mettendo in gioco il proprio modello di sviluppo. Non e’ solo un problema locale ma un’esigenza nazionale”.