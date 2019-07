VIDEO | Diritti e potere, ecco la ricetta per la leadership femminile di ‘Women in politics’

ROMA – Contrastare la violenza verbale e il linguaggio sessista; non dare per acquisite una volta per tutte le conquiste fatte finora dalle donne; tenere a mente che la diversità è un ‘asset’, non un ostacolo; porsi il problema del potere, unico strumento per incidere sulla realtà. Sono alcune delle linee guida emerse da ‘Women in Politics’, l’incontro organizzato a Montecitorio dalla vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, in collaborazione con l’ambasciatrice inglese in Italia, Jill Morris, aperto dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, con il ricordo di Margaret Thatcher, la Lady di ferro, prima donna alla guida di un governo in Europa.

“Nel Regno Unito abbiamo appena celebrato il centenario del suffragio femminile ottenuto nel 1918, con cui oltre 8 milioni di donne ottennero il diritto di voto- ha dichiarato Morris- Con le ultime elezioni abbiamo ottenuto la Camera dei Comuni con il numero di deputate più alto, ben 209, il 32% del totale, abbiamo avuto due donne alla guida del governo, Thatcher e May, abbiamo la regina. Ma non siamo pienamente soddisfatte, perché le donne sono più della metà della popolazione ma un terzo dei parlamentari”. Troppo esiguo il numero di donne che si affacciano alla vita pubblica, “c’è la necessità di creare le condizioni per fare in modo che le donne abbiano la possibilità di occuparsi attivamente della politica”. Perché “sono portatrici di un’agenda politica diversa”, ha detto Amber Rudd, Secretary of State of the House of Commons, e più donne in politica significa “più politica per le donne”.