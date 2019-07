VIDEO | Teatro e natura per festeggiare i 30 anni del Parco regionale dei Monti Lucretili

ORVINIO (RIETI) – I ‘Miti d’acqua’ in scena alle Pratarelle di Orvinio. Con gli applausi che hanno chiuso lo spettacolo inserito nel programma dei festeggiamenti per i 30 anni del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili. Un ‘matrimonio’ di successo quello tra l’Area protetta e il testo ispirato alle Metamorfosi di Ovidio dell’Associazione O Thiasos TeatroNatura, scritto e narrato da Sista Bramini, con la musica ideata e interpretata da Camilla Dell’Agnola. Per l’evento, che ha richiamato numerosi spettatori attratti dall’unicità dell’esperienza, non sono state utilizzate luci artificiali, né palchi, né amplificazioni, così da regalare un contatto più diretto con l’ambiente naturale, un luogo ‘incantato’ in provincia di Rieti. “Una idea nata per riportare il parco ai suoi valori- ha raccontato alla Dire la presidente Barbara Vetturini- il Parco è verde, è natura, è ambiente, per questo abbiamo voluto portare qui uno spettacolo teatrale che parla proprio di natura e di ambiente, abbiamo voluto calarci veramente nella vita del parco”.

L’Associazione O Thiasos TeatroNatura

L’Associazione O Thiasos TeatroNatura dal 1992 sviluppa un originale progetto artistico e “si interroga- hanno spiegato- attraverso la messa in scena di spettacoli itineranti in luoghi naturali, sulle possibilità di un dialogo tra mondo umano e natura, sull’ecologia come cura dell’abitare la terra, sul ruolo che possono avere il teatro, il mito antico, il canto nel riannodare un tessuto lacerato”.

L’obiettivo dell’evento

L’evento voluto dal Parco dei Monti Lucretili “ha avuto l’obiettivo di avvicinare gli utenti alle bellezze naturalistiche dell’Area protetta grazie a una manifestazione artistica e naturalistica- ha detto ancora Vetturini- promuovendo la conoscenza degli ambienti e lo sviluppo di un turismo ecosostenibile”. Con l’estate si chiude la prima parte dei progetti del parco per quest’anno di festa. Si riparte a settembre.

I 30 anni del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, traguardi raggiunti e obiettivi futuri

“Trent’anni sono un traguardo importante e lo abbiamo raggiunto solo grazie alla collaborazione con tutte le amministrazioni comunali- ha chiosato la direttrice del Parco, Laura Rinaldi- Nel tempo abbiamo saputo lavorare con loro e abbiamo raggiunto soprattutto l’unanimità con tutti i sindaci del territorio. Vi è una partecipazione sempre maggiore anche da parte dei cittadini e lavoreremo ancora di più in questo senso. Per noi questi trent’anni non sono un traguardo ma un punto di partenza”.