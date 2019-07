DIRITTI – Giustizia è fatta. Il Tribunale di Lecce obbliga il Comune a concedere la residenza anagrafica a due richiedenti asilo provenienti dal Burkina Faso. Dopo i casi di Firenze e Bologna prosegue anche in Salento la battaglia di Avvocato di strada onlus. Ascoltiamo il presidente Antonio Mumolo.

SOCIETA’ – Doppiamente fragili. Un servizio per le donne anziane vittime di violenza. L’Auser Terni lancia il progetto “Comunità in ascolto”: assistenza sociale e psicologica con particolare attenzione al fenomeno sommerso delle over 65 che subiscono abusi.

ECONOMIA – Social master class. Un percorso gratuito di formazione per l’imprenditorialità sociale, rivolto agli enti del Terzo Settore, e organizzato con il coinvolgimento diretto di alcune imprese. Un passaggio determinante, dicono i promotori, per un non profit che contribuisca da protagonista a generare nuovo valore etico e che sia anche economicamente sostenibile.

INTERNAZIONALE – Usa e respingi. Continua il pugno duro del presidente Trump contro i migranti entrati illegalmente nel Paese. Il servizio di Fabio Piccolino.

CULTURA – Storie di economia circolare. C’è tempo fino al 31 luglio per partecipare alla seconda edizione del concorso promosso dal Centro Documentazione Conflitti Ambientali e il Consorzio Ecodom. L’iniziativa è pensata per valorizzare le esperienze virtuose in Italia attraverso i linguaggi di video, foto, radio, scrittura e, novità di quest’anno, il fumetto.

SPORT – #fromalpstoafrica. Sono partiti sabato da Molini di Calasca in Piemonte Annadora Sapia e Michal Rafinski che affronteranno la Grande Traversata delle Alpi, 720 km e 48.000 metri di dislivello con l’obbiettivo di raccogliere fondi destinati alla costruzione di un pozzo a Milola, in Tanzania. Arrivo previsto il 27 luglio ad Upega in provincia di Cuneo dopo aver percorso l’intero arco alpino occidentale.