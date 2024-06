Eurolls: “Nuovi scenari attacchi hacker, importante investire in sicurezza”

Dopo un pesante attacco hacker, l'azienda con quartier generale in Friuli ha messo in atto nuove strategie difensive a tutto campo per rinforzare le difese di cybersecurity

ATTIMIS – Interventi massicci e pervasivi per potenziare la cybersecurity in ogni ganglio vitale dell’azienda: è il processo che ha messo in atto Eurolls, l’azienda produttrice di rulli in acciaio e carburo di tungsteno per la siderurgia, con quartier generale in Friuli, ad Attimis, e stabilimenti produttivi in Carnia, a Milano, in Messico e Brasile, dopo essere stata attaccata dagli hacker. Questi sono riusciti a superare tutte le barriere d’accesso poste a sicurezza dei propri sistemi informatici entrando attraverso il computer di un dipendente in smart working.

Renato Railz (ph. Anna Tsaplina)

Pur non avendo ricevuto richiesta di riscatto, l’attacco hacker per l’impresa è stato “molto forte, molto virulento e diretto”, ha ricostruito il presidente e fondatore, Renato Railz, tanto da aver bloccato l’operatività di alcune aree dell’azienda – non quelle produttive – per un mese. Tanto c’è voluto per il recupero tutti i dati che erano stati bloccati rendendoli inaccessibili.

Compiuta l’analisi di quanto accaduto, Eurolls ha ulteriormente investito per rafforzare il proprio sistema di cybersecurity. Tra gli interventi, quelli atti a blindare anche gli endpoint delocalizzati dall’azienda e l’introduzione di misure di contenimento delle vulnerabilità che hanno causato l’ingresso a coloro che hanno attaccato il sistema. “È fondamentale investire costantemente in sicurezza informatica rendendo il sistema aziendale solido e blindato ad accessi esterni e sicuro rispetto alla criminalità che agisce attraverso il web- sottolinea oggi Railz- Noi avevamo adottato tutte le precauzioni di cybersecurity pensando al lavoro in azienda. Lo smart working a cui ci ha costretto il Covid in tempi repentini, ha creato le condizioni per l’attacco in una situazione inedita. È necessario, perciò, adottare piani con un’alta soglia di sicurezza e che preveda di salvaguardare l’azienda anche in situazioni nuove e scenari estremi”.

È fondamentale, perciò, in ogni contesto lavorativo “proteggere l’accesso degli utenti alle applicazioni e ai dati analizzando il contesto, fornendo in questo modo porte d’accesso altamente scalabili”, conclude Railz.