Khartoon, vignette di pace sognando la rivoluzione sudanese

(Dal profilo Instagram di Khalid Albaih)

ROMA – Chiamateli cartoon o anche #Khartoon, hashtag di nostalgia e amore per Khartoum, la capitale del Sudan contesa e bombardata dai generali in lotta per il potere. I disegni sono di Khalid Albaih, 42 anni, vignettista in esilio, per molto una delle personalità più influenti d’Africa grazie al racconto per caricature della “primavera araba”.

I CARTOON DELLA “PRIMAVERA ARABA”

I suoi disegni erano stati riprodotti sui muri del Cairo e di Beirut e avevano ispirato giovani e rivoluzionari dallo Yemen alla Tunisia. La serie #Khartoon è dedicata invece alla città dei suoi genitori, che ha conosciuto da bambino prima che il padre diplomatico non finisse nel mirino del generale Omar Hassan Al-Bashir, l’ex presidente incriminato ora dalla Corte penale internazionale per i crimini commessi durante la guerra nella regione del Darfur.

IL CONFLITTO IN SUDAN

Secondo le stime delle Nazioni Unite, in Sudan le persone già costrette a lasciare le loro case dai combattimenti sono oltre un milione e 900mila. Sotto il fuoco incrociato ci sono ancora una volta i civili del Darfur e poi, soprattutto ma non solo, quelli di Khartoum. L’emergenza è al centro di un incontro nella redazione romana dall’agenzia Dire, al quale Albaih partecipa in videocollegamento dalla Norvegia dialogando con giornalisti e rappresentanti della diaspora sudanese in Italia.

“Gli europei hanno cercato di sostenere i civili sul piano politico ma purtroppo hanno anche legittimato i militari, sia il generale Abdel Fattah Al-Burhan, alla guida dell’esercito, sia Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, a capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido” sottolinea il cartoonist. “Sappiamo che Hemeti ha ricevuto fondi dall’Unione Europea e che questo supporto lo ha aiutato: ora i cittadini dell’Ue devono sapere che il numero dei rifugiati sta aumentando e che la crisi investirà i loro Paesi”.

CHI ACCOGLIE LE PERSONE IN FUGA E CHI NO

Secondo Albaih, gli Stati confinanti con il Sudan non sono in grado o comunque non sono intenzionati a farsi carico delle conseguenze umanitarie del conflitto. “L’Egitto non fa entrare nessuno senza visto e allo stesso modo si comportano l’Arabia Saudita e l’Etiopia, mentre ad accogliere è solo il Ciad, più vicino al Darfur” dice il cartoonist. “Molte di queste persone si dirigeranno verso l’Europa e i trafficanti di uomini sono già pronti a trasportarli”. Secondo Albaih, allora, “l’Ue dovrebbe capire che deve sostenere la democrazia ma che deve farlo in modo diverso”.

DUAA TARIQ, ATTIVISTA SOCIALE A KHARTOUM

Un punto evidenziato anche da Duaa Tariq, attivista sociale che interviene all’incontro in videocollegamento da Khartoum. Parla dal quartiere di Jeraif, situato lungo la sponda del Nilo azzurro, da settimane sotto il controllo delle Forze di supporto rapido (Rsf) ma non lontano da una base dell’esercito. Il mese scorso un bombardamento su un mercato poco più a sud ha provocato almeno 19 morti.

Tariq sottolinea che, nonostante i rischi, in maggioranza gli abitanti dell’area metropolitana della capitale non hanno abbandonato le loro case. Sui social, per tenere alta l’attenzione su di loro, è stato anche creato l’hashtag “Still in Khartoum”. “Abbiamo creato delle ‘Emergency Response Rooms‘, unità di risposta alla crisi che si stanno di fatto assumendo responsabilità di governo” riferisce Tariq. “A formarle sono volontari che si erano già impegnati durante la pandemia di Covid-19: molti di loro provengono dai ‘comitati di resistenza’ che avevano organizzato le proteste popolari del 2019 che avevano fatto cadere Al-Bashir”. Nelle settimane scorse la famiglia dell’attivista ha lasciato Khartoum e alcuni suoi parenti anche il Sudan, ma questa possibilità, la ricerca di un luogo meno insicuro, non è per tutti. “Chi ha abbandonato il Paese appartiene alla classe medio-alta” sottolinea Tariq, “anche perché i biglietti di viaggio adesso sono straordinariamente cari”.

CON I COMITATI DI RESISTENZA

Oggi l’impegno dell’attivista e dei suoi compagni dei ‘comitati di resistenza’ è per le persone che sono rimaste. Senza dimenticare il futuro del Sudan. “Crediamo che la comunità internazionale possa avere un ruolo, a condizione che comprenda i bisogni della popolazione” avverte Tariq: “Deve considerare che questo conflitto arriva dopo quattro anni di rivoluzione continua contro il regime militare e in favore della democrazia”.

Secondo l’attivista, gli aiuti internazionali sono gestiti dai militari nell’area di Port Sudan, nell’est, in riva al mar Rosso. “Noi sopravviviamo invece sulla base di sforzi locali con le ‘Emergency Response Rooms’, che organizzano crowdfunding e cercano di assicurare cibo alle famiglie” continua Duaa. “Vogliamo supporto ma non soluzioni applicate dall’esterno: abbiamo provato a farlo capire dialogando con le missioni Onu, con le ambasciate e con i Paesi dell’Ue che hanno cercato di interferire nei negoziati e nella rivoluzione sudanese”.

PALAZZI COME SCHELETRI NELLA NOTTE

Nodi, questi, anche al centro dei disegni di Albaih. In una delle sue vignette Al-Burhan ed Hemeti sono rappresentati come due cani che si azzannano per un pezzo di carne che ha la forma di una mappa del Sudan. In un altro disegno i due generali sono fette di un sandwich che stringono il popolo divorato dalla guerra. E poi c’è il sogno, con una colomba che solleva in cielo un ragazzo con lo zaino sulle spalle: “We will be back for You #Khartoum” sta scritto nella didascalia su Instagram, torneremo, sullo sfondo palazzi come scheletri nella notte sudanese.