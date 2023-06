Torna a Fano il festival di graphic novel ‘Passaggi fra le nuvole’

ROMA – Per il sesto anno consecutivo torna `Passaggi fra le nuvole`, il festival di graphic novel ospitato a Fano all`interno di `Passaggi`, manifestazione culturale dedicata alla saggistica giunta alla sua 11a edizione. Tra giovani talenti e artisti affermati, attende gli appassionati di fumetti nella suggestiva cornice dell`ex chiesa di San Francesco a cielo aperto dal 21 al 24 giugno.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Si parte mercoledì 21 con il fumettista e scrittore Paolo Bacilieri che presenta `Venere privata. La prima indagine di Duca Lamberti` (Oblomov edizioni), l`adattamento a fumetti del romanzo poliziesco del principe del noir Giorgio Scerbanenco. A dialogare con l`autore, il critico di fumetti Alessio Trabacchini.

Si prosegue con Materia Degenere, Roberta Muci, Luisina Ilardo e Giorgia Rachel Donnan, l`universo femminile del fumetto italiano non mainstream, tre fumettiste a rappresentare l`omonimo progetto editoriale edito da Diabolo e arrivato alla terza pubblicazione. Sul palco del festival insieme alle autrici, la critica di fumetti Virginia Tonfoni.

Giovedì 22 è la volta di Francesco Fioretti, saggista e già autore del best seller `Il libro segreto di Dante`, che questa volta sceglie il fumetto per farci scoprire un inedito `Alessandro Manzoni` (Becco Giallo Editore), di cui parlerà insieme con lo scrittore e performer Nicholas Ciuferri.

Nora Krug è l`ospite internazionale del festival dedicato al fumetto.`Conosceremo l`era dei Tiranni. Cosa ci ha insegnato il XX secolo?` (Rizzoli Lizard), venti lezioni di Timothy Snyder illustrate dall`autrice tedesco-americana, tra le principali presenze al BilBolBlu 2019 con il suo `Heimat`, graphic novel pubblicato per Einaudi e vincitore di prestigiosti premi nell`ambito dell`illustrazione. Giovedì a conversare con l`autrice Virginia Tonfoni.

Gli incontri proseguono venerdì 23 con Samuele Canestrari e il suo nuovo libro `Urlare alla morte con la testa nel cuscino`, pubblicato da Tricromia. Sul palco con l`autore ci saranno i rappresentanti di Alma Animatori (Associazione Libera Marchigiana Animatori). La giornata si concluderà con Silvia Ziche, a Passaggi insieme ai critici di fumetto Virgina Tonfoni e Alessio Trabacchini, ci farà conoscere `La Gabbia` (Feltrinelli Comics), libro insignito del Premio Micheluzzi come Miglior Fumetto.

Sabato 24 sarà la volta di Majit Bita, illustratore e fumettista iraniano che presenterà il suo romanzo d`esordio `Nato in Iran` (Canicola), una storia autobiografica e familiare che ci immerge in una cultura diversa dalla nostra, ma tangibile e vicina. A dialogare con l`autore, ancora una volta Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini. A seguire, Maicol & Mirco e il libro `Gli scarabocchi di Maicol & Mirco – Pfui` (Bao Publishing), un progetto editoriale giunto al sesto volume che propone fumetti a metà tra satira e narrazione, su cui l`autore converserà con Alessio Trabacchini. L`ultima giornata della rassegna sul fumetto prosegue con Rita Petruccioli e Lorenzo Ghetti, insieme a Silvia Ziche fra i premiati del Palmarès Ufficiale di Comicon Napoli 2023. Intervistati da Virginia Tonfoni e Alessio Trabacchini, i vincitori del premio ex aequo per la categoria Giovani Letture, presenteranno `Isa vince tutto` edito da Rulez.

“Siamo contenti di sapere che questi artisti sono stati premiati da uno dei festival più interessanti del panorama internazionale- aggiunge Giovanni Di Bari, curatore della rassegna- ed è una soddisfazione averli in rassegna quest`anno insieme con gli altri grandi ospiti che arriveranno a Fano e che faranno di questa edizione un`occasione per conoscere meglio il mondo del fumetto, tra qualità e ricerca”. A concludere, la cerimonia di premiazione di Marco Ceccolini, vincitore del concorso dedicato ai talenti del fumetto `Renco – Una lettura fra le nuvole`, promosso da Passaggi Festival in collaborazione con La Lettura, il settimanale culturale del Corriere della Sera.