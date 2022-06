Comunali Catanzaro, Donato: “Risultato straordinario, il 26 vinceremo”

REGGIO CALABRIA – “Quello di domenica è un risultato elettorale che considero straordinario. Almeno per due motivi: ci consente di vincere tranquillamente il ballottaggio del 26 giugno e dimostra che la maggioranza degli elettori catanzaresi ha condiviso la bontà del ‘Progetto Rinascita’ e dell’operazione politica e civica messa in campo per ridare alla città speranza e fiducia nel futuro”. Così il candidato sindaco di Catanzaro Valerio Donato, sostenuto da una coalizione civica di centrodestra, commentando l’esito del primo turno delle comunali che lo vedranno impegnato in vista del ballottaggio del 26 giugno contro il candidato del centrosinistra Nicola Fiorita.

“Grazie di cuore a chi ci ha votato – aggiunge Donato – e anche a chi ha scelto, in prima battuta, altre opzioni, e a cui adesso chiediamo di stare con noi, per ribadire, il 26 giugno, l’inequivocabile responso elettorale di domenica scorsa. Un appello al voto – ha affermato – a chi ha scelto di non andare alle urne. Capisco la rabbia dei cittadini verso la politica, che è andata avanti facendo promesse da mercanti e lasciandoci una città stritolata dai disagi. Ma, con altrettanta schiettezza, voglio dire – ha concluso – che oggi tocca a noi, insieme e uniti, fare la differenza con quanto di squallido e degradante è stato fatto nel passato”.

