Stoltenberg (Nato): “Migliorare il supporto di armi all’Ucraina”

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Oggi incontreremo il ministro della Difesa ucraino per discutere come migliorare il supporto di materiale bellico. È urgente fare un passo in più, perché la situazione dell’Ucraina è critica“. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa, prima della riunione dei ministri della Difesa dell’Allenza atlantica a Bruxelles.

“Supportiamo l’Ucraina dal 2014 con addestramenti militari, armi e materiale bellico. Dopo l’invasione dell’esercito russo, abbiamo aumentato i nostri sforzi. Ma c’è bisogno di tempo, di addestramento per completare la transizione da armi dell’epoca sovietica e moderne armi della Nato”, ha spiegato Soltenberg.

Sull’ingresso nell’Alleanza atlantica di Svezia e Finlandia, Stoltenberg ha concluso: “Siamo in contatto con entrambi i governi, che hanno accettato e preso in carico le preoccupazioni della Turchia sul terrorismo internazionale e sull’export di armi. Troveremo una soluzione condivisa il più presto possibile”.

