Il ministro della Salute Speranza è positivo al Covid

ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministero della Salute. “Il ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si colleghera in videoconferenza con il Consiglio dei ministri”, si legge in una nota.

Speranza dovrà quindi rispettare l’isolamento e partecipare da remoto ai futuri incontri dell’esecutivo e della maggioranza. Proprio oggi, termina l’obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso. E se agli esami di maturità si è deciso di raccomandarne l’uso senza imporre obblighi, è ancora da decidere come ci si comporterà sui mezzi di trasporto. Ieri, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato di un probabile prolungamento dell’obbligo fino a settembre.

