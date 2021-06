Brazil opens 100% digital boarding

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – Today (15) begins the operations of the world’s first biometric air bridge, between the airports of Congonhas, in São Paulo, and Santos Dumont, in Rio de Janeiro. The biometric solution does not require the use of air ticket and citizen identificarion document, using facial recognition.

Although the technology is already used in other airports, this is the first air bridge to use it from beginning to end of the route. Embarque + Seguro (Boarding + Safe), a project within the scope of the Digital Transformation Program, is conducted by the Ministry of Infrastructure (MInfra) and developed by Serpro, an information technology company of the Federal Government.

According to information available on the MInfra Portal, biometrics speeds up the boarding process and also ensures security in air transport controls, since the verification of biometric identification is done by checking with the government database, ensuring an accurate and secure conference of the citizen’s identity. The process was designed within the criteria of the General Data Protection Law.

The possibility of 100% digital boarding also meets the needs of a pandemic context, as it reduces boarding time, paper handling and interaction between people at airports.

In this test phase, Azul airline passengers will be invited to complete the three stages of the process. At check-in, they will have the photo and data validated with government bases. Afterwards, facial recognition will be used for passenger access to the departure lounge. And finally, at gate 1, where passengers will pass through the last biometric checkpoint to board the aircraft.

A SAN PAOLO, PRIMO DECOLLO DOPO IL RILEVAMENTO BIOMETRICO

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Al via oggi in Brasile un collegamento aereo con l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri gestiti grazie a una tecnologia di rilevamento digitale del volto. Gli scali coinvolti sono quello di Congonhas, a San Paolo, e di Santos Dumont, a Rio de Janeiro. Le nuove procedure non prevedono l’utilizzo del biglietto aereo e di un documento di identificazione del cittadino, perché basterà il sistema di riconoscimento facciale.

Sebbene questo tipo di tecnologia sia già utilizzata in altri aeroporti, questo è il primo “ponte aereo” al mondo ad averla sviluppata di comune accordo, dalla partenza alla destinazione. Embarque + Seguro (‘Imbarco + sicuro’, in italiano) è il nome di questo progetto realizzato nell’ambito del Programma di trasformazione digitale condotto dal ministero delle Infrastrutture (Minfra) e sviluppato da Serpro, una società di tecnologia dell’informazione del governo brasiliano. Secondo le informazioni disponibili sul sito di Minfra, la tecnologia biometrica velocizza il processo di imbarco e garantisce anche la sicurezza nei controlli, poiché la verifica viene effettuata a partire dai dati disponibili sul database del governo, garantendo una conferma accurata e sicura dell’identità del cittadino. Il processo è stato progettato secondo i criteri della legge sulla protezione dei dati personali. Questa procedura di imbarco 100% digitale risponde anche alle esigenze imposte dalla pandemia di Covid-19, perché riduce i tempi di imbarco e l’interazione tra le persone negli aeroporti.

In questa fase di test, i passeggeri della compagnia aerea Azul saranno invitati a completare tre fasi: al momento del check-in la foto e i dati saranno convalidati incrociandoli con quelli degli archivi governativi. Successivamente, sarà utilizzato il riconoscimento facciale per l’accesso dei passeggeri alla sala partenze. Al Gate 1, infine, i passeggeri passeranno attraverso l’ultimo check point biometrico per salire a bordo dell’aeromobile.

BRASIL INAUGURA EMBARQUE 100% DIGITAL

Por Bianca Oliveira

SAU PAOLO – A partir de hoje (15), começa a operação da primeira ponte-aérea biométrica do mundo, entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A solução biométrica dispensa o uso de bilhete aéreo e de documento de identificação do cidadão, usando o reconhecimento facial.

Apesar da tecnologia já ser usada em outros aeroportos, essa é a primeira ponte-aérea a usá-la do começo ao fim do trajeto. O Embarque + Seguro, projeto no âmbito do Programa de Transformação Digital, é conduzido pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra) e desenvolvido pelo Serpro, empresa de tecnologia da informação do Governo Federal. Segundo informações disponíveis no Portal do MInfra, a biometria agiliza o processo de embarque e também garante segurança nos controles de transporte aéreo, uma vez que a verificação da identificação biométrica é feita por checagem junto ao banco de dados governamental, garantindo uma conferência precisa e segura da identidade do cidadão.

A possibilidade de um embarque 100% digital também atende às necessidades de contexto pandêmico, pois reduz o tempo de embarque, o manuseio de papéis e a interação entre as pessoas nos aeroportos. Nesta fase de testes, os passageiros da companhia aérea Azul serão convidados realizar as três etapas do processo. No check-in, eles terão a foto e os dados validados com as bases governamentais. Depois, o reconhecimento facial será usado para acesso do passageiro à sala de embarque. E, por último, no portão 1, onde os passageiros passarão pelo último ponto de controle biométrico para o embarque na aeronave.