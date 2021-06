A Genova migliora la 34enne operata per trombi addominali dopo Astrazeneca

GENOVA – Migliorano le condizioni della 34enne di Alassio colpita da trombi addominali la scorsa settimana, dopo essere stata vaccinata con Astrazeneca il 27 maggio. Dopo la positiva operazione di fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico, la donna è stata dimessa dal reparto di Terapia intensiva del policlinico San Martino e trasferita in Ematologia. Lo comunica lo stesso nosocomio in una nota. La paziente era giunta in ospedale lo scorso 8 giugno, dopo essersi sentita male sul posto di lavoro, le sue condizioni erano peggiorate il giorno successivo.

