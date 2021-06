Busto Arsizio, all’istituto Tosi il ‘Diploma day’ per i maturati del 2020

MILANO – “Ritornare a scuola un anno dopo a festeggiare la fine di un percorso è per noi l’inizio di un nuovo corso. Significa affermare l’importanza e il valore della scuola e della comunità che rappresentiamo”. Sono parole di Amanda Ferrario, la preside dell’istituto ‘Tosi’ di Busto Arsizio che proprio oggi riprende servizio dopo un anno da ispettrice tecnica al ministero dell’Istruzione.



La dirigente – che è anche candidata sindaca del M5S alle amministrative di Busto – ha mandato questo messaggio alla sua comunità scolastica per annunciare il ‘Diploma day’ dei maturati dell’anno scorso. Una cerimonia che si terrà oggi pomeriggio alle 17.30 in parte in presenza, nel cortile della scuola, e in parte a distanza per la cittadinanza, pensata per recuperare i festeggiamenti in onore dei diplomati 2020.



Dall’istituto fanno sapere che saranno presenti i 365 maturati dell’anno scolastico 2019/2020, tutti vestiti con tocco e toga, i quali sfileranno divisi per classe e saranno accompagnati dall’inno nazionale. Inoltre, verranno consegnate 60 borse di studio a tutti i diplomati con 100 e 100 e lode e ai due studenti (maschio e femmina) con la media più alta di tutto l’istituto.



Le celebrazioni saranno introdotte dalla preside Ferrario, a seguire i saluti dell’assessore ai Servizi Educativi del comune di Busto Arsizio Gigi Farioli. Invitata anche una rappresentanza delle forze dell’ordine e del mondo ospedaliero, il capitano dei Carabinieri Anna Maria Putortì, il tenente della Guardia di Finanza Daniele Torrice e l’infermiere dell’ospedale di Busto Arsizio Diego Rossini. Infine, ci sarà il saluto dei tre ex rappresentanti degli studenti, maturati lo scorso anno, Aurora Bezzon, Giulia Minerva e Simone Pupo.