A Bologna ‘Quattro zampe in fiera’: festa per cani e gatti tra sport e musica

BOLOGNA – Prove di agilità e meditazione ‘a sei zampe’. Sarà una due giorni intensa per gli appassionati di cani e gatti, che potranno tornare a godersi un evento in presenza a Bologna grazie allo sbarco al parco Nord di “Quattro zampe in fiera“.

L’appuntamento è per questo fine settimana con sport, addestramento, giochi e prodotti alimentari per la cura dei cani e dei gatti. Non si tratta di una fiera in senso stretto dedicata agli animali, ma di un momento di intrattenimento per gli amici a quattro zampe e i loro padroni, con tanto di dj set e possibilità di pranzare all’aria aperta. Non mancheranno gli spazi commerciali dedicati alle aziende specializzate, ma il programma prevede un fitto calendario di iniziative per il pubblico, dalla sfilata dedicata ai cani meticci al dog drift car. Largo, inoltre, agli sport (una cosa più per cani che per gatti), con il battesimo dell’acqua, i corsi per le passeggiate al guinzaglio, le dimostrazioni di soccorso, fino alla meditazione cane-padrone.

“È uno dei primi eventi che si svolge nel nostro territorio in presenza ed è bello pensare che sia dedicato a famiglie e appassionati che durante la pandemia hanno trovato in cani e gatti un vero aiuto dal punto di vista psicologico“, sottolinea il direttore di Ascom, Giancarlo Tonelli. “In questa fase ci dobbiamo dare degli obiettivi ambiziosi, intanto promuovendo un nuovo modo di fare e visitare gli eventi in presenza”, spiega Donato Lauria, ad di Events Factory Italy, società controllata dalla Fiera di Bologna.

Durante l’evento sono obbligatori l’uso della mascherina e rispetto del distanziamento. L’ingresso è a pagamento (11 euro il biglietto intero, otto euro il ridotto, 7,90 euro per chi acquista on line). Ingresso gratuito per bambini fino a dieci anni e, naturalmente, per cani e gatti.

