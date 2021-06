Mattarella riprende a viaggiare: a luglio a Parigi con ‘lectio magistralis’ alla Sorbona

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprende i suoi viaggi di Stato che, dalla primavera dello scorso anno, erano stati interrotti, forza maggiore, a causa della pandemia. Dal 4 al 6 luglio, Mattarella sarà in visita ufficiale a Parigi dove, lunedì 5 luglio, incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron e sarà accolto alla Sorbona per una ‘lectio magistralis’. Passata l’emergenza più dura del Covid, il nostro presidente aveva già ‘riaperto’ il Quirinale per alcuni incontri con capi di Stato. Adesso la decisione di tornare all’estero, dopo aver ripreso nel nostro Paese, nelle ultime settimane, le cerimonie in presenza nelle università.

IL PROGRAMMA DELLA VISITA

Il programma della visita in Francia è in via di definizione e sarà organizzato in maniera più precisa entro la prossima settimana. Per ora, secondo quanto prevede il cerimoniale, il colloquio tra i due capi di Stato avverrà nella mattinata di lunedì 5 luglio, mentre in serata è previsto il pranzo di Stato. Lo stesso giorno il presidente della Repubblica incontrerà il presidente dell’Assemblea Nazionale. Il giorno successivo, martedì 6 luglio, Mattarella vedrà il Primo Ministro, il Presidente del Senato, la Sindaca di Parigi. Nel pomeriggio del 5 luglio Mattarella terrà una ‘lectio magistralis’ all’Università La Sorbona e incontrerà rappresentanti della collettività italiana. Nella mattinata del 6 luglio è in programma un incontro con la Direttrice generale dell’Unesco.