Tg Musica, edizione del 15 giugno 2021

VENERDÌ I FUNERALI DI MICHELE MERLO A VICENZA

Si svolgeranno venerdì 18 giugno, dopo il nulla osta della Procura di Bologna, i funerali di Michele Merlo, morto lo scorso 6 giugno per una leucemia fulminante. L’ultimo saluto al cantante di Amici 16 verrà dato nel paese d’origine dell’artista Rosà, in provincia di Vicenza. La camera ardente, invece, sarà allestita il 16 giugno al Pantheon della Certosa di Bologna, dalle 9 alle 16. Nei giorni scorsi, l’autopsia disposta dalla procura della città ha confermato le cause che hanno portato alla scomparsa del giovane 28enne: Michele è morto per un’emorragia cerebrale. Il referto, perciò, avvalora quanto affermato dall’Ospedale Maggiore di Bologna, dove il cantante era stato ricoverato lo scorso 3 giugno. A nulla era valso l’intervento d’urgenza.

VASCO ROSSI CELEBRA I 40 ANNI DEL SUO DISCO ‘SIAMO SOLO NOI’

Quarant’anni fa Vasco Rossi pubblicava ‘Siamo solo noi’, un brano presto diventato un inno generazionale per i fan del rocker e title track del quarto disco dell’artista di Zocca. Un anniversario che non passerà inosservato. Per festeggiarlo Sony Music Legacy ripubblica, infatti, uno speciale cofanetto in edizione limitata contenente l’album in versione vinile, la musicassetta, il 45 giri di ‘Voglio andare al mare/Brava’ e un libro cartonato scritto dal critico musicale Marco Mangiarotti. Uscirà 18 giugno con il titolo di ‘Siamo solo noi – R>Play Edition 40th’. Oltre al cofanetto Vasco sarà protagonista di un cortometraggio animato sulle note di ‘Solo noi’.

RICKY MARTIN TORNA CON UN NUOVO SINGOLO: ‘QUÉ RICO FUERA’

È ancora senza data d’uscita il nuovo album di Ricky Martin ma la popstar comincia a rilasciare la prima anticipazione del lavoro. È su tutte le piattaforme ‘Qué Rico fuera’, primo singolo estratto dal progetto, l’undicesimo della carriera dell’artista. Martin, fermo discograficamente al 2015, torna con un brano che lo vede collaborare con la stella nascente della musica latina, Paloma Mami. I due uniscono le loro voci in una canzone che già si candida a hit estiva che mescola il latin pop a sonorità che richiamano la musica africana e il mondo urban.

MICHELE BRAVI COLLABORA CON SOPHIE AND THE GIANTS IN ‘FALENE’

Michele Bravi sorprende i suoi fan e dopo il successo del suo ultimo disco – ‘La geografia del buio’ – torna con una collaborazione internazionale. Il cantautore duetta con il gruppo britannico Sophie and the Giants nel nuovo singolo, ‘Falene’. La canzone, un invito a lasciarsi indietro ciò che si vuole dimenticare per abbracciare nuove esperienze, è su tutte le piattaforme dal 18 giugno e l’entusiasmo di Michele è grande, come ha raccontato lui stesso: “Condividere con Sophie lo spazio di una canzone è un grande onore. È stata tanto generosa a incontrarsi con me attraverso lingue diverse in un’unica storia musicale”. Sophie, per l’occasione, canta per la prima volta in italiano.