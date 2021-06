La star camerunense posa con i modelli albini: stop ai pregiudizi

ROMA – Una serie di foto e un video, già virali, per combattere i pregiudizi e le stigmatizzazioni nei confronti delle persone albine, ancora diffusi. Protagonisti un gruppo di modelli affetti da albinismo e l’attrice camerunense Lucie Memba Boss, una delle più note celebrità del cinema locale.

Gli scatti e il filmato, un corto dalla durata di poco più di un minuto, sono stati pubblicati in occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull’albinismo celebrata domenica 13 giugno. La condizione a cui è dedicata l’iniziativa è un’anomalia genetica con una deficienza di melanina nei capelli, in parte degli occhi, nei peli e nella pelle.

Le foto, realizzate da un studio di Douala, la città più popolosa del Camerun, ritraggono i modelli e l’attrice insieme, coperti da panni bianchi, prima in un classico scatto di gruppo e poi in cerchio. “Una giornata speciale per persone speciali”, ha scritto sul suo profilo Instagram Memba, che ha detto di aver conosciuto l’albinismo nel corso di un lavoro fotografico di alcuni anni fa: “Sì, le persone con albinismo sono speciali. Brillano con tutto il loro splendore. Poiché la natura ha fornito un posto per ognuno di noi, sono la luce per i nostri giorni bui”.

In Camerun, stando ai dati ufficiali, vivono circa 2.200 persone albine. Il presidente della locale Association mdiale pour la défense des interets des albinos (Asmodisa), l’attuale presidente del comitato paralimpico camerunense Jean Jacques Ndoudoumou, pure persona albina, ha detto alla stampa camerunense che le discriminazioni e anche le violenze nei confronti di questa minoranza stanno diminuendo molto nel Paese e che le persone albine sono “sempre più accettate” dalle comunità.