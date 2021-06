Eriksen sui social: “Sto bene, grazie a tutti per i dolci messaggi”

ROMA – “Ciao a tutti. Grazie per i vostri meravigliosi e dolci messaggi da tutto il mondo, significano tanto per me e la mia famiglia”. Inizia così il post che Christian Eriksen ha voluto scrivere sui social dopo l’arresto cardiaco di sabato pomeriggio durante il match con la Finlandia a Euro 2020.

Il centrocampista della Danimarca e dell’Inter, ricoverato al Rigshospitalet di Copenaghen, allega una sua immagine con il pollice alzato e spiega: “Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora sottopormi ad accertamenti ma mi sento bene. Ora tiferò per i ragazzi della Nazionale nelle prossime gare”, scrive prima di salutare i suoi follower.

