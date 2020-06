Ogni anno 200 delfini spiaggiati e 2.000 euro danni a pescatori, parte progetto

Il progetto, oltre ad attività di informazione e sensibilizzazione, scenderà in campo in maniera concreta attivando squadre di soccorso in mare in modo da intercettare i delfini in difficoltà in acqua e scongiurare il peggio. “Tra le principali attività di progetto c’è proprio la formazione dei rescue team– dichiara Alessandro Lucchetti del Cnr-Irbim e coordinatore del progetto Life Delfi-. Si tratta di gruppi di salvataggio che potranno intervenire in casi particolari per salvaguardare la salute dei delfini, come è ad esempio il caso di delfini che entrano all’interno delle aree portuali, in genere richiamati dalle imbarcazioni da pesca di rientro in porto”.

LEGGI ANCHE: Mare, il Wwf propone un ‘Blue recovery plan’ per il Mediterraneo

I delfini hanno un comportamento opportunistico, inseguono i pescherecci e le loro reti per depredarle o approfittare del pesce che viene scartato in mare. I danni economici dovuti alle incursioni dei delfini durante le loro battute di pesca si aggirano intorno ai 1500-2000 euro all’anno. Reti per la pesca a strascico danneggiate, pesce rovinato e banchi di pesci in fuga sono il cruccio degli operatori ittici.

Per ridurre queste interazioni il progetto Life Delfi ha in serbo una serie di misure ad alto tasso tecnologico: l’utilizzo di dissuasori acustici e deterrenti visivi sulle imbarcazioni che si attiveranno solo nel momento in cui sarà rilevata presenza dei cetacei. Ai pescatori verranno proposte attività di formazione e attrezzature per la pesca a basso impatto ambientale. “Ma non solo, perché in favore dei pescatori ci sarà la promozione di attività economiche alternative come il dolphin watching e la certificazione di prodotto. È la strada scelta dal progetto Life Delfi per riuscire a far convivere delfini e pescatori.

Il progetto, inoltre, coinvolgerà anche il grande pubblico attraverso iniziative di sensibilizzazione e citizen science e realizzerà Linee Guida per identificare le migliori misure di mitigazione e compensazione, che garantiscano l’implementazione di adeguate politiche di conservazione per questa specie, soprattutto nelle aree Natura 2000”, dichiara Stefano Di Marco, coordinatore Progetti di Legambiente.