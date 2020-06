VIDEO | Operatori socio-sanitari contro De Luca: “Graduatorie ancora bloccate, perchè?”

NAPOLI – “Stiamo aspettando lo scorrimento delle graduatorie pubblicate, dopo il concorso, lo scorso novembre. De Luca continua a dire che nelle aziende pubbliche si entra solo per concorso, ma i fatti non corrispondono alle sue parole“. Cosi’ alla Dire Addolorata Nenna – che occupa il posto numero 772 nella graduatoria del concorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli per operatori socio-sanitari a tempo indeterminato che conta, in totale, 1.796 idonei non vincitori – durante una protesta all’esterno del Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale.

“Vogliamo sapere dal governatore – sottolinea – perche’ nonostante la carenza di personale la graduatoria non scorre, perche’ continua a farci false promesse. Le circa 600 persone entrate col concorso vanno a sostituire chi era a tempo determinato. Continuano a rinnovare – lamenta Nenna – chi e’ assunto a tempo determinato che ha gia’ avuto la fortuna di lavorare negli anni mentre noi ci siamo sudati il concorso abbandonando affetti e casa. Noi – conclude – non ne possiamo piu’, vogliamo una risposta”.