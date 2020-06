Salute, Villani (Sip): “Politica sia più attenta a età pediatrica”

ROMA – “E’ importante che la sensibilità espressa durante la pandemia dal mondo della pediatria e da chi si occupa di bambini in Tv venga assunta anche dalla politica. I politici devono, infatti, farsi carico di una maggiore attenzione nei confronti della fascia d’età pediatrica“. Lo dichiara Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria(Sip), che su Rai 2, nell’ultima puntata del programma ‘Diario di casa’, lancia un monito alla politica per il bene dei più piccoli ed evidenzia gli aspetti positivi emersi in questo periodo di emergenza pandemia.

“I genitori– spiega il pediatra- hanno scoperto di più i propri figli stando insieme a loro. Noi pediatri, attraverso questa trasmissione, abbiamo avuto modo di dialogare con i bambini di tutte le età e di insegnargli molte cose. Questo è un patrimonio che dobbiamo conservare, dagli aspetti banali dell’igiene personale al saper sfruttare il tempo nell’arco della giornata”. La Sip offre il suo contributo specialistico all’interno dello sportello clinico ‘IdO con voi’, promosso dall’Istituto di Ortofonologia nell’ambito della task force del ministero dell’Istruzione di aiuto e sostegno a docenti, genitori e studenti.