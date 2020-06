PALERMO: L’AVVIO DI UN NUOVO PROGETTO

Il progetto avviato nei mesi scorsi in Sicilia -“DOSE STANDARD IN SICILIA: UN NUOVO MODELLO PER SUPERARE LE CRITICITA’ DEGLI ALLESTIMENTI CHEMIOTERAPICI” – ha già registrato un suo primo appuntamento a porte chiuse tenuto a Palermo a cui ha partecipato un gruppo selezionato di professionisti della salute, in massima parte oncologi, farmacisti ospedalieri e provveditori. Il meeting ha visto la presentazione e la discussione tra i partecipanti dei temi che fondano il concetto stesso di Dose standard. Si è percepita una grande attenzione e curiosità da parte dei presenti per approfondire il tema, soprattutto nel tentativo di cogliere le possibili risposte ad alcune criticità che si presentano nella quotidianità operativa delle preparazioni. Durante il meeting – circa 3 ore di workshop – c’è stato grande coinvolgimento sia nella presentazione generale, che ha anche illustrato dati e studi dalla letteratura scientifica, che nell’affronto del “percorso siciliano” del Progetto che intende testare sul territorio regionale le opportunità di sperimentazione e verifica di “modelli di dose standard”.

Al termine del meeting palermitano, è stato ovviamente annunciata una seconda tappa progettuale, con la realizzazione di un nuovo evento organizzato a Catania.

