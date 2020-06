ROMA – Cento anni fa nasceva Alberto Sordi, uno dei maggiori interpreti del cinema italiano. Mattatore indiscusso della comicità nostrana, è riuscito a portare sul grande schermo, spesso precorrendo i tempi, vizi e malcostumi del Bel Paese riuscendo a far ridere con estrema irriverenza. In occasione del centenario della nascita, dal 15 giugno Mediaset dedica sei serate ad Alberto Sordi. La rassegna Sordi 100, per un totale di 18 pellicole, andrà in onda in access, prime-time e seconda serata su Cine34.

LA RASSEGNA SORDI 100

Lunedì 15:

– Ore 19.08 Il prof. Dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue (1969, di Luciano Salce);

– Ore 21.10 Il vigile (1960, di Luigi Zampa, con Vittorio De Sica, Sylva Koscina, Marisa Merlini);

– Ore 23.04 Tutti dentro (1984, con Joe Pesci e Dalila Di Lazzaro);

Martedì 16:

– Ore 19.20 Lo scapolo (1955, di Antonio Pietrangeli, con Nino Manfredi);

– Ore 21.10 Sono un fenomeno paranormale (1985, di Sergio Corbucci, con E. Brigliadori);

– Ore 22.13 Quelle strane occasioni (1976, di Comencini, Loy, Magni, con P. Villaggio e S. Sandrelli);

Mercoledì 17:

– Ore 17.35 Il comune senso del pudore (1976, di e con Alberto Sordi; con Cochi Ponzoni, Giò Stajano, Florinda Bolkan, Claudia Cardinale, Philippe Noiret, Ugo Gregoretti, Marina Cicogna…);

– Ore 19.38 Finché c’è guerra c’è speranza (1974, di e con Alberto Sordi e Marcella Di Folco);

– Ore 21.35 Allegro squadrone (1954, di Paolo Moffa, con V. De Sica, D. Gélin, Paolo Stoppa)

Giovedì 18:

– Ore 17.36 Io so che tu sai che io so (1982, di e con Alberto Sordi e Monica Vitti);

– Ore 19.23 Polvere di stelle, in versione restaurata (1973, di e con Alberto Sordi e Monica Vitti);

– Ore 21.48 Buonanotte… avvocato! (1955, di Giorgio Bianchi, con G. Masina e V. Caprioli);

Venerdì 19:

– Ore 19.20 Il medico e lo stregone (1957, di Mario Monicelli, con V. De Sica, M. Mastroianni, M. Merlini);

– Ore 21.05 Il presidente del Borgorosso Football Club

(1970, di Luigi Filippo D’Amico);

– Ore 23.10 Dove vai in vacanza? (1978, di Mauro Bolognini, Luciano Salce, Alberto Sordi);

Sabato 20:

– Ore 19.10 Il Conte Max (1957, di Giorgio Bianchi, con Vittorio De Sica e Alberto Sordi);

– Ore 21.05 In viaggio con papà (1982, di e con Alberto Sordi e Carlo Verdone);

– Ore 23.09 Nestore, l’ultima corsa (1994, di e con Alberto Sordi).