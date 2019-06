Amanda Knox attacca giudici e giornalisti: “Giuria corrotta dai media”

ROMA – “Quando ero in isolamento i media si sono impegnati in speculazioni sfrenate. Sul palcoscenico mondiale io non ero un’imputata innocente fino a prova contraria, ero una furba, psicopatica e sporca puttana, colpevole fino a prova contraria”. Amanda Knox, venuta in Italia dall’America, ospite del festival della Giustizia Penale, dal palco attacca senza mezzi termini giornalisti e giudici ripercorrendo le tappe del suo calvario giudiziario dopo l’assassinio a Perugia della sua coinquilina Meredith Kercher.



Una “storia falsa che ha scatenato le paure e le fantasie della gente- aggiunge- Ero diventata una persona pubblica che non potevo più godere della privacy, sepolta da fantasie da tabloid. Anche i miei genitori, perseguitati dai paparazzi”.



Infine, l’attacco dai giornalisti arriva ai giudici: “Questa immagine sensazionale e diffamatoria fornita dai media, è entrata in aula. L’inchiesta è stata contaminata, la giuria corrotta, non era possibile avere un processo giusto”.



Ancora: “Io ero innocente ma il resto del mondo ha deciso che ero colpevole, avevano riscritto la realtà”.