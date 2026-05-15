Sinner soffre, Medvedev lo trascina al terzo set: la pioggia ferma tutto. La semifinale terminerà sabato

ROMA – Un Sinner inedito, sofferente, piegato in due dalla fatica. Un Sinner in sospeso per una notte. Fermo al terzo set, 6-2 5-7 e in vantaggio 4-2 ma con Medvedev sul vantaggio del possibile 4-3: scende la pioggia sul Foro Italico, e mette in freezer la semifinale del numero 1 del mondo. Si continua sabato. Una pioggia forse benedetta: Sinner avrà una notte per recuperare dagli stenti venuti fuori nel secondo set dopo il primo dominato.

L'URLO DEL GLADIATORE per il punto preso e per la liberazione davanti al SUO pubblico di roma !!! forza, forza, forza DEMONE GOAT FUORICLASSE ricordati chi sei e prendiamoci ciò che è nostro VAMOSSSSSS 🧡🍀🌶 #Sinner pic.twitter.com/tjlxipGwfl — ele 🌹 (@xlarrysbreath) May 15, 2026

The dark side of Sinner vien fuori all’improvviso, quando il primo set recitava lo stesso copione di sempre: dominio, quasi mortificante. Invece Sinner cala, e Medvedev si insinua nella sua crisi. La partita diventa tale, e questa è un notizia da qualche mese a questa parte. Si trasforma in una prova di tenuta, un esame di sopravvivenza.

Medvedev comincia a tirare bordate come nei suoi anni migliori, a comandare gli scambi, a sballottolare Sinner per il campo, prima di ferirlo con la palla corta. Sinner va prima sotto 3-0, alla corde, i conati di vomito, la faccia stropicciata e il corpo che manda segnali che la testa preferisce ignorare. Si arrampica sul 3-3 e infine cede il set 7-5.

Il terzo set è quasi una preghiera. Tra un massaggio alle gambe e un rosario di smorfie, tra una palla corta e un’esultanza gladiatoria, Sinner risorge. Strappa il servizio a Medvedev, si aggrappa al break che vale una possibile amnistia, poi al meteo che sospende la pena. Il cielo che interviene nelle questioni umane, quando tutti credevano lui sovrumano. Chi vuol esser lieto, sia. Del doman non v’è certezza. Nemmeno per Sinner.