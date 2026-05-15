VIDEO | Ambiente e tecnologie digitali: arriva l’Osservatorio della Pontificia accademia della teologia

ROMA – Arriva l’Osservatorio della Pontificia Accademia di Teologia sul contributo all’ambiente delle tecnologie digitali. L’iniziativa sarà illustrata ai giornalisti lunedì 18 maggio a Roma (alle 15 nella Sala Marconi in Piazza Pia 3) da, tra gli altri, monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Maria Siclari, Direttore generale Ispra. Nella settimana in cui Papa Leone XIV sarà in visita nella “Terra dei Fuochi” per incontrare i fedeli e le famiglie coinvolte in passato da un inquinamento spesso mortale. “Dobbiamo far sì che la transizione digitale sia guidata e sia compatibile con quella ecologica, evitando che ogni innovazione tecnologica si trasformi poi in un costo per l’ambiente o per la salute dell’uomo” spiega Maria Siclari, Direttore Generale dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che parteciperà all’evento e che l’agenzia Dire ha intervistato.

L’Ispra è un ente tecnico-scientifico che si occupa di monitoraggio, controllo e valutazione ambientale. Ma soprattutto, sottolinea Siclari “è l’ente che detiene i dati e le informazioni ambientali che possono guidare questo processo di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Da presidente del Consiglio Alti studi dell’Accademia approfondirò le tematiche e le conseguenze che le nuove tecnologie digitali possono dare all’ambiente”. Come Ispra, spiega Siclari “quando valutiamo fenomeni complessi come quello delle innovazioni digitali, questi fenomeni devono essere misurabili, valutabili e governabili”.

Tanti gli argomenti al centro dell’Osservatorio: lo sfruttamento delle risorse naturali, il fabbisogno energetico, le relazioni sociali, perché c’è sempre un impatto da valutare. L’Ispra svolge il suo lavoro in condivisione, mette a disposizione anche le sue piattaforme… “Esatto – risponde Siclari- il senso di un’istituzione come la nostra è quella di dialogare e costruire percorsi comuni. Il tema che affrontiamo da tutti i punti di vista, e che anche alla conferenza stampa di lunedì affronteremo, è quello di vedere quali sono gli impatti ambientali delle nuove tecnologie digitali, per la cui gestione è richiesta una governance rigorosa”.

Le conseguenze già ci sono e ci saranno… “a partire dal consumo energetico: le nuove piattaforme digitali, l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa richiedono notevoli quantità di energia elettrica, rendendo cruciale quindi – prosegue Siclari- il tema dell’approvvigionamento energetico. A ciò si aggiunge l’impatto del consumo dell’acqua e del suolo, la gestione dei rifiuti che derivano dall’obsolescenza dei dispositivi elettronici, della sostenibilità complessiva che dobbiamo valutare”. Perché queste tecnologie digitali possono essere fonte di pressione sull’ambiente, ma anche “diventare una leva per garantire, se ben guidate, sostenibilità e protezione dell’ambiente”. Come Ispra “utilizziamo sensori, sistemi di acquisizione in tempo reale dei dati e anche piattaforme integrate per l’analisi dei diversi scenari. Questo migliora la nostra capacità di fare previsione, prevenzione e controllo e di dare risposta ai cambiamenti climatici”