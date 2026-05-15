Giachetti interrompe lo sciopero della fame: “Apprezzo la disponibilità della maggioranza”

“Sospendo tutto”. Il deputato di Italia Viva Roberto Giacchetta interrompe lo sciopero della fame e della sete. Dopo aver lasciato l’Aula della Camera, dove si era incatenato in protesta per lo stallo in commissione di Vigilanza, Giachetti spiega ai giornalisti: “Sospendo le iniziative non violente. Non posso non prendere atto di una disponibilità da parte della maggioranza che sicuramente va in controtendenza con quello che aveva fatto fino a oggi. Oggi ho fatto questa iniziativa alla Camera per sbloccare la Commissione di vigilanza. Ho iniziato lo sciopero della fame per chiedere che si muovesse anche l’altro fronte. Ho visto che l’altro fronte un po’ si sta muovendo e il MEF si è detto disponibile. Io quello che ho fatto oggi l’ho fatto per la Vigilanza, e oggi obiettivamente c’è una parte della maggioranza che prede una posizione netta. Ringrazio la maggioranza perchè la presa di posizione che alla prossima riunione ci sarà il numero legale per me è un fatto di grande importanza dopo 20 mesi in cui anche le parole del Presidente della Repubblica non sono state ascoltate”.