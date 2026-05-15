venerdì 15 Maggio 2026

Giachetti interrompe lo sciopero della fame: “Apprezzo la disponibilità della maggioranza”

"Sospendo le iniziative non violente. Oggi ho fatto questa iniziativa alla Camera per sbloccare la Commissione di vigilanza”

di Maria Carmela FiumanòData pubblicazione: 15-5-2026 ore 17:50Ultimo aggiornamento: 15-5-2026 ore 17:54

“Sospendo tutto”. Il deputato di Italia Viva Roberto Giacchetta interrompe lo sciopero della fame e della sete. Dopo aver lasciato l’Aula della Camera, dove si era incatenato in protesta per lo stallo in commissione di Vigilanza, Giachetti spiega ai giornalisti: “Sospendo le iniziative non violente. Non posso non prendere atto di una disponibilità da parte della maggioranza che sicuramente va in controtendenza con quello che aveva fatto fino a oggi. Oggi ho fatto questa iniziativa alla Camera per sbloccare la Commissione di vigilanza. Ho iniziato lo sciopero della fame per chiedere che si muovesse anche l’altro fronte. Ho visto che l’altro fronte un po’ si sta muovendo e il MEF si è detto disponibile. Io quello che ho fatto oggi l’ho fatto per la Vigilanza, e oggi obiettivamente c’è una parte della maggioranza che prede una posizione netta. Ringrazio la maggioranza perchè la presa di posizione che alla prossima riunione ci sarà il numero legale per me è un fatto di grande importanza dopo 20 mesi in cui anche le parole del Presidente della Repubblica non sono state ascoltate”.

Leggi anche

“Ticket d’accesso a Venezia a 50 euro”, il match a tutto campo Venturini-Martella

di Redazione

Partono i lavori per il termovalorizzatore di Roma: posta la prima pietra

di Emiliano Pretto

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»