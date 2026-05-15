Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 15 maggio 2026

GIORNATA CONTRO OMOLESBOBITRANSFOBIA, SCHLEIN: “LEGGE CONTRO L’ODIO”

Se il centrosinistra vincerà le elezioni approverà “una legge contro l’omolesbobitransfobia e contro l’odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali”. È l’impegno della segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica, infatti, si celebrerà la giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia: appuntamento a cui, hanno spiegato le associazioni, l’Italia arriva in uno scenario di “diritti fermi da dieci anni e violenze che restano diffuse”. Una critica che non ha risparmiato il centrosinistra ed è stata accolta da Schlein: “No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l’attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme”, ha promesso la dem.

RAI. STALLO IN VIGILANZA, GIACHETTI INCATENATO IN AULA CAMERA

Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell’aula della Camera per protesta contro lo stallo in commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal Questore Paolo Trancassini. Resterà in aula “finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione”. La presidente della commissione Barbara Floridia chiede “un intervento a Giorgia Meloni, affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata”.

TRENTINO. OK A RIFORMA STATUTO, MELONI: TRAGUARDO STORICO

“Un traguardo storico”. Così la premier Giorgia Meloni commenta l’approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello statuto d’autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che “era l’ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso, da tempo atteso”. Per Meloni la riforma garantisce “un assetto istituzionale più chiaro” e il Trentino e l’Alto Adige “sono esempi virtuosi di una autonomia che funziona, in un quadro di unità e coesione nazionale”. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell’ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica.

CGIL. PROPOSTE SU SANITÀ E APPALTI, AL VIA RACCOLTA DI FIRME

Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti, presentate dalla Cgil e un centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della Cgil Maurizio Landini critica “la corsa al riarmo” quando “è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili”. Le leggi chiedono un rafforzamento del servizio sanitario nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti “segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza”.