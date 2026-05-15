VIDEO| Pechino Express, il ritorno a casa di Chanel Totti: l’abbraccio con mamma Ilary e la sorellina Isabel

ROMA – Un lungo abbraccio con mamma Ilary e la sorellina Isabel. Così Chanel Totti ha concluso la sua avventura a Pechino Express, la gara a coppie alla scoperta dell’Oriente andata in onda su Sky Uno con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e con la partecipazione, come inviati, di Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Sui social è Blasi a condividere il momento del rientro della 19enne dal viaggio che l’ha vista – insieme a Filippo Laurino nella coppia de I raccomandati – gareggiare per la vittoria tra Indonesia, Cina e Giappone. Un lungo percorso a tappe durato un mese che (spoiler) l’ha vista vincitrice insieme al suo compagno di percorso.

Chanel, durante il programma, ha conquistato il ‘pubblico con la sua spontaneità: battuta pronta e spirito di adattamento. Non ha, però, mai nascosto, davanti alle telecamere, la mancanza di casa. L’abbraccio con la mamma e la sorellina ne sono la testimonianza.

Dopo la vittoria, anche Francesco Totti ha dedicato una storia su Instagram. “Fiero di te”, ha scritto l’ex calciatore pubblicando una foto con la secondogenita.

CHANEL SU INSTAGRAM: “PECHINO EXPRESS CI HA TOLTO TUTTE LE MASCHERE. QUESTO VIAGGIO RIMARRÀ DENTRO DI NOI PER SEMPRE”

Sempre su Instagram, è Chanel stessa a raccontare le emozioni vissute: “Siamo partiti senza sapere davvero cosa ci aspettasse. Pensavamo fosse solo un viaggio, una gara, un’avventura da raccontare. Ma Pechino Express ci ha tolto tutte le maschere. Ci ha messi alla prova quando eravamo stanchi, nervosi, affamati, persi. Ci ha insegnato che la forza non è arrivare primi, ma continuare a camminare anche quando non hai più energie”.

La 19enne ricorda: “Abbiamo attraversato strade, culture, emozioni, silenzi e momenti che ci porteremo dentro per tutta la vita. Abbiamo riso fino alle lacrime, discusso, dormito ovunque, improvvisato, sbagliato, ricominciato. E in mezzo a tutto questo siamo diventati ancora più veri. Dietro queste foto ci sono chilometri, silenzi, notti infinite, risate improvvise, occhi pieni di stanchezza e cuori pieni di vita. Ci sono incontri che non dimenticheremo mai, persone che ci hanno insegnato tanto senza parlare la nostra lingua e attimi che resteranno nostri per sempre”.

Poi Chanel regala un aneddoto: “Forse tutto questo era scritto da qualche parte già da tempo. A Natale 2025, giocando a Mercante in Fiera con la mia famiglia, vinsi il primo premio con una carta rarissima: la Giapponesina. Un dettaglio che per molti può sembrare solo una coincidenza, ma io ho sempre creduto nei segni e nelle piccole connessioni che la vita ci manda. In quel momento l’ho sentito come un piccolo presagio, quasi un messaggio del destino. E oggi, ripensandoci, mi piace credere che quella fortuna abbia davvero segnato l’inizio di qualcosa di speciale. Questa vittoria è il simbolo di tutto quello che abbiamo costruito passo dopo passo, zaino sulle spalle e cuore aperto“.

Chanel conclude: “Ci tengo particolarmente a ringraziare la mia famiglia ed i miei amici per non avermi mai lasciata sola e per aver creduto sempre in me. Ma soprattutto un sentito grazie va a chi ci ha sostenuto sin dal primo giorno. Ed infine a noi… che siamo partiti come ‘i raccomandati’ e siamo tornati con qualcosa che vale molto più di una vittoria: la consapevolezza che insieme possiamo affrontare qualsiasi strada. Questo viaggio resterà dentro di noi per sempre“.