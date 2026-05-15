venerdì 15 Maggio 2026

Altri due italiani in semifinale a Roma

Sono i "soliti" Bolelli e Vavassori: il premiato doppio azzurro ha battuto i numeri 2 del tabellone Heliovaara-Patten 7-6 7-6. Darderi e Sinner si giocano la finale del singolare

di Marco MelliData pubblicazione: 15-5-2026 ore 16:07Ultimo aggiornamento: 15-5-2026 ore 16:07

ROMA – Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di Roma, gli azzurri, settimi nel seeding, hanno sconfitto i numeri 2 del tabellone, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, con il punteggio di 7-6, 7-6. Bolelli e Vavassori affronteranno, domani in semifinale, o la coppia formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski o la formazione composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.

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