Altri due italiani in semifinale a Roma

ROMA – Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di Roma, gli azzurri, settimi nel seeding, hanno sconfitto i numeri 2 del tabellone, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, con il punteggio di 7-6, 7-6. Bolelli e Vavassori affronteranno, domani in semifinale, o la coppia formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski o la formazione composta dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.