Che aria tira nelle periferie? 1.500 studenti diventano registi per raccontare l’aria pulita

ROMA – Chiesi Italia sostiene il progetto Ciak Si Crea – Trame di Periferia, seconda edizione dell’iniziativa dedicata alle scuole, che valorizza l’uso consapevole del linguaggio audiovisivo come strumento di partecipazione, inclusione e valorizzazione dei contesti territoriali – promossa e ideata da 3 Elle ETS, fondata dall’attrice Sarah Maestri e attiva da anni in progetti educativi e culturali a impatto sociale.

Il progetto coinvolge oltre 1.500 studenti tra Milano, Modica e Martina Franca e si chiude oggi con la manifestazione “Che aria tira… Trame di periferia” presso l’Auditorium della Scuola Regina Mundi di Milano, nel quartiere Corvetto, alla presenza di Susanna Mantovani, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano e Alessandro Verri, consigliere del Comune di Milano.

Durante l’evento, culmine di un percorso educativo e culturale che ha dato voce a migliaia di giovani attraverso il linguaggio cinematografico, sono stati presentati i tre cortometraggi realizzati dagli studenti ed è stata annunciata l’opera vincitrice. I corti sono stati prodotti dagli studenti della Scuola Regina Mundi del quartiere Corvetto di Milano (Lombardia), dell’Istituto Comprensivo Statale Raffaele Poidomani di Modica (Sicilia) e dell’Istituto Comprensivo Statale Aosta Marconi di Martina Franca (Puglia). Spazio anche alla scoperta del Sentiero del Respiro, il percorso naturalistico-educazionale nel cuore delle Dolomiti bellunesi promosso da Chiesi Italia, con la proiezione di un suggestivo video dedicato al progetto.

Ciak Si Crea – Trame di Periferia, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM, con il contributo incondizionante di Chiesi Italia S.p.A., ha coinvolto 3 istituti comprensivi sviluppati complessivamente in 10 plessi scolastici, in tre territori simbolo delle periferie italiane. A guidare l’iniziativa, un team composto da formatori e docenti, che ha affiancato gli studenti (dai 5 ai 13 anni) in un viaggio formativo e creativo attraverso il potere espressivo del cinema.

Il progetto pone al centro l’importanza dell’aria pulita, la sostenibilità ambientale e la salute respiratoria, raccontati direttamente dai ragazzi attraverso la creazione di tre cortometraggi originali. Un viaggio da Nord a Sud alla scoperta delle diverse interpretazioni delle giovani generazioni sul tema della qualità dell’aria e sul suo collegamento con il benessere del proprio territorio e della società. Il cinema diventa così strumento per dare voce, creare legami e rendere visibile il futuro: ogni cortometraggio è l’espressione autentica delle emozioni dei ragazzi, nata dall’unicità dell’esperienza collettiva del lavoro di gruppo.

L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della qualità dell’aria e, più in generale, del rapporto tra ambiente e salute. Un messaggio tanto più urgente se si considerano i dati: le malattie respiratorie croniche rappresentano la terza causa di morte in Italia, con una stima di oltre 50.000 decessi l’anno e costi diretti e indiretti pari a 45,7 miliardi di euro. Numeri in crescita, non solo per l’invecchiamento della popolazione, ma anche per gli effetti della pandemia da Covid-19. Il progetto offre opportunità soprattutto ai ragazzi che vivono in situazioni economiche o sociali svantaggiate, rendendoli parte attiva e non semplici spettatori, e dando vita a uno spirito critico per formare nuovi cittadini protagonisti del proprio destino e del proprio territorio.

Il percorso formativo, sviluppato nell’anno scolastico 2025/2026 con oltre 200 ore di attività, ha coinvolto tutte le fasce scolastiche nei tre territori. Dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado, il lavoro ha spaziato dal linguaggio visivo ai mestieri del cinema. Le proiezioni guidate hanno accompagnato i ragazzi verso una lettura più consapevole delle immagini, fino ai laboratori di filmmaking. Da qui sono nati i cortometraggi finali, dedicati alla qualità dell’aria, all’ambiente, alla comunità e al territorio, con attenzione anche alle disuguaglianze.

Ciak Si Crea – Trame di Periferia è in linea con gli obiettivi di Chiesi Italia, azienda biofarmaceutica con lo status giuridico di Società Benefit e certificata B CorpTM, che si impegna a esercitare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, sostenendo iniziative che generano valore condiviso nelle comunità in cui opera.

“Siamo orgogliosi di supportare anche questa seconda edizione di Trame di Periferia, che affronta con approccio creativo e coinvolgente temi a noi molto cari come la qualità dell’aria, la salute respiratoria e la sostenibilità ambientale – dichiara Raffaello Innocenti, CEO & Managing Director di Chiesi Italia –. In qualità di Società Benefit e azienda certificata B Corp, crediamo fortemente nel valore della sensibilizzazione e della formazione delle giovani generazioni, affinché diventino cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento futuro. Questo progetto è perfettamente in linea con il nostro impegno, che si traduce in iniziative concrete sui temi di salute, ambiente ed educazione”.

““Che Aria Tira… Trame di periferia”è il momento celebrativo di Ciak si Crea, un progetto che ho ideato per ascoltare davvero i ragazzi e offrire loro uno spazio autentico di espressione. Per noi di 3 Elle l’educazione è il cuore: crediamo nel cinema come strumento capace di generare consapevolezza, senso critico e partecipazione. I cortometraggi realizzati nei territori raccontano storie vere che, attraverso il tema dell’aria pulita – intesa come benessere per tutti – restituiscono uno sguardo vivo e contemporaneo”, commenta Sarah Maestri, Presidente e Fondatrice di 3 Elle ETS.

“Gli scambi e i linguaggi espressivi sono grandi opportunità per sollecitare ragazzi e ragazze a osservare il mondo che li circonda, a formare le proprie opinioni e ad agire in modo costruttivo e a lavorare insieme per migliorare il futuro di tutti”, sottolinea Susanna Mantovani, Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Milano.

“Coinvolgere i giovani attraverso strumenti creativi e linguaggi vicini alla loro sensibilità significa renderli protagonisti attivi del futuro delle nostre comunità specie per chi cresce nelle periferie e che spesso viene dimenticato dalle istituzioni – dichiara Alessandro Verri, Consigliere comunale del Comune di Milano-. La creatività e il lavoro di gruppo rappresentano strumenti straordinari per trasmettere valori importanti come il rispetto dell’ambiente, la prevenzione e la tutela della salute. Progetti come questo hanno il merito di avvicinare ragazzi e territorio, stimolando partecipazione, consapevolezza e senso di appartenenza. Educare le nuove generazioni alla cura del bene comune significa investire concretamente nel futuro della nostra città e del nostro Paese”.