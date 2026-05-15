VIDEO| In Sardegna 100 barche “fantasma” mai dichiarate al fisco per 48 milioni di euro

CAGLIARI – Cento imbarcazioni dal valore complessivo di 48 milioni di euro che, sebbene riconducibili a persone residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere, senza essere dichiarate al fisco italiano. È una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria nel settore della nautica da diporto, l’operazione “Red Jack” condotta dal reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Cagliari, che potrebbe portare a sanzioni per 23 milioni di euro.

Le indagini che hanno permesso di svelare il vasto patrimonio nautico sottratto al monitoraggio fiscale erano partite nel 2025, e a seguito di un ordinario controllo di polizia in mare, poi esteso a tutti i porti dell’isola.

Nel mirino delle Fiamme gialle il fenomeno del cosiddetto “flagging out”, ossia una strategia spesso utilizzata da residenti italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l’immatricolazione di yacht e navi da diporto in registri esteri. Una pratica, finalizzata all’abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, che viene frequentemente utilizzata per sottrarsi anche agli obblighi di trasparenza verso l’erario.

Il cuore dell’operazione è stata la verifica del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, che impone ai residenti in Italia di dichiarare puntualmente il possesso di beni mobili registrati all’estero. “In sostanza- fanno sapere le Fiamme gialle- l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del bene immatricolato in uno Stato estero costituisce una violazione volta a occultare all’erario la reale capacità contributiva ed è, quindi, sanzionata dalle norme vigenti in misura proporzionale al valore del bene stesso”.

L’attività della Guardia di finanza di Cagliari ha assunto vaste proporzioni anche in relazione alla residenza fiscale dei diversi proprietari delle unità da diporto, con la ricostruzione che ha consentito di risalire agli evasori, distribuiti sull’intero territorio nazionale, attraverso una mirata azione da parte di numerosi reparti del corpo. Per perfezionare gli accertamenti, la stazione navale di Cagliari ha avviato infatti specifiche collaborazioni con i reparti competenti per territorio rispetto alla residenza dei proprietari, attraverso l’incrocio dei dati rilevati nei riscontri diretti con le risultanze delle banche dati.

I risultati dell’operazione hanno delineato un quadro di eccezionale rilievo, individuando imbarcazioni e navi da diporto per un valore di mercato superiore ai 48 milioni di euro. Altrettanto significative le sanzioni amministrative contestate, che potranno raggiungere i 23 milioni di euro, in relazione al valore d’acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.