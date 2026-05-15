VIDEO| Eurovision, Sal Da Vinci nella metro e per le vie di Vienna a suon di “Poesia”: il suo nuovo singolo

ROMA – In attesa di esibirsi alla finale dell’Eurovision Song Contest in programma domani 16 maggio, Sal Da Vinci ne ha approfittato per fare un giro per le vie di Vienna dove quest’anno si svolge la competizione.

Il cantautore, però, non solo ha passeggiato tra i luoghi più iconici della città, ma ha anche lanciato un’anteprima del suo nuovo singolo tra la gente. Il brano si intitola “Poesia” e farà parte del nuovo disco dell’artista, “Per sempre sì”, in uscita il 29 maggio. In un video social, Sal si muove tra le persone in metro o per strada al ritmo della canzone e c’è anche chi si unisce alla coreografia.

Sempre per le strade di Vienna, Sal Da Vinci si è unito a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini – il duo che commenta la kermesse per la Rai – in un altro momento di condivisione con cittadini e turisti. Letteralmente. I tre hanno offerto delle sfogliatelle napoletane – un omaggio alle origini di Sal Da Vinci – a chi passava. Scherzosamente, i due conduttori si sono fatti promettere voti per Sal Da Vinci. Il cantautore si esibirà con il codice 22, non votabile dall’Italia secondo il regolamento di Eurovision.

Prima di anticipare lo spoiler di “Poesia”, Sal aveva commentato: “Dopo le emozioni di Sanremo 2026, è tempo di scrivere insieme un nuovo capitolo. Non vedo l’ora di farvi ascoltare tutta la musica che porto nel cuore“.

