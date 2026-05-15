venerdì 15 Maggio 2026

VIDEO | Giachetti si ammanetta al banco parlamentare: “In Aula finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza Rai”

Il deputato di Italia Viva, al 12esimo giorno di sciopero della fame, ha annunciato che da oggi inizierà anche quello della sete

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 15-5-2026 ore 11:35Ultimo aggiornamento: 15-5-2026 ore 11:55

ROMA – “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai”, ha concluso.

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