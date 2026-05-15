venerdì 15 Maggio 2026

Eurovision 2026, l’ordine di uscita dei cantanti in finale. Ecco quando canta Sal Da Vinci

Domani, sabato 16 maggio, la diretta su Rai 1. Tutti i dettagli su come seguirla anche in streaming

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 15-5-2026 ore 11:22Ultimo aggiornamento: 15-5-2026 ore 11:39

ROMA – Tutto pronto per la finalissima dell’edizione 70 di Eurovision Song Contest, in programma sabato 16 maggio, domani, a partire dalle 21 (con anteprima dalle 20.35). Concluse le due semifinali, è stato svelato l’ordine di uscita dei cantanti durante la serata. Ad aprire saranno Danimarca, Germania e Israele. Chiuderanno le esibizioni Norvegia, Romania e Austria (il paese ospitante dopo la vittoria di JJ con “Wasted love” lo scorso anno).

Per rivedere Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì” toccherà attendere. Ecco quando il vincitore di Sanremo 2026 salirà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna.

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L’ORDINE DI USCITA

  1. Danimarca
  2. Germania
  3. Israele
  4. Belgio,
  5. Albania,  
  6. Grecia,
  7. Ucraina
  8. Australia
  9. Serbia
  10. Malta
  11. Repubblica Ceca
  12. Bulgaria
  13. Croazia 
  14. Regno Unito
  15. Francia
  16. Moldavia
  17. Finlandia
  18. Polonia
  19. Lituania
  20. Svezia
  21. Cipro
  22. Italia
  23. Norvegia
  24. Romania
  25. Austria

DOVE VEDERE LA DIRETTA

La diretta andrà in onda su Rai 1, in simulcast su Rai Radio2 e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound, oltre che sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest. A commentare la gara, per il nostro Paese, ci sarano Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.

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