Pronto l’atlante per misurare lo sviluppo sostenibile (e la cooperazione)

ROMA – Si chiama Atlas for Development (A4D) e si propone come una piattaforma globale che consentirà ai cittadini di consultare in modo agevole gli indicatori sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) delle Nazioni Unite. Il progetto è stato presentato all’Università degli studi di Milano.

“DATI TEMPESTIVI E ACCESSIBILI A TUTTI”

Secondo l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), promotrice di Atlas for Development, è “di estrema rilevanza avere dati armonizzati, tempestivi e accessibili a tutti”. In una nota si legge: “A4D consentirà sia all’Agenzia che al pubblico di accedere a tutti i principali indicatori sugli Sdgs forniti da fonti internazionali, come la Banca mondiale, l’Organizzazione mondiale del commercio o l’Organizzazione internazionale del lavoro, e di confrontarli facilmente”. Aics sottolinea ancora: “Rispetto alle banche dati attualmente in uso A4D avrà il vantaggio di raccogliere, aggiornare e normalizzare con procedure totalmente automatiche migliaia di indicatori provenienti da fonti internazionali qualificate”.

COPERTURA GEOGRAFICA MONDIALE

Il progetto promette “una copertura geografica mondiale con diverse chiavi di aggregazione territoriale e geopolitica” per consentire di classificare gli indicatori secondo il quadro di riferimento dell’Agenda 2030.

A presentare Atlas for Development sono stati Valerio Bini, docente dell’Università di Milano, Emilio Ciarlo, responsabile dei Rapporti istituzionali e della comunicazione di Aics, Adolfo Morrone, data manager di Aics, Angela Ferruzza, esperta di Istat, ed Elias Gerovasi, curatore di Info Cooperazione. L’appuntamento è stato ospitato dal Festival per lo sviluppo sostenibile, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).